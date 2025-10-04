https://ria.ru/20251004/spetsoperatsiya-2046344912.html
ВСУ потеряли более 450 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли более 450 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 04.10.2025
ВСУ потеряли более 450 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 450 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 04.10.2025
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 450 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад морской пехоты, штурмового полка ВСУ
, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Родинское, Ивановка, Красноармейск
, Красный Лиман
и Московское Донецкой Народной Республики.
"Потери украинских вооруженных формирований составили более 450 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, пикап, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке министерства.