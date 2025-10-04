Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 450 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 04.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 04.10.2025 (обновлено: 12:21 04.10.2025)
ВСУ потеряли более 450 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли более 450 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 450 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 04.10.2025
ВСУ потеряли более 450 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б"
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б
Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б". Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 450 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад морской пехоты, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Родинское, Ивановка, Красноармейск, Красный Лиман и Московское Донецкой Народной Республики.
"Потери украинских вооруженных формирований составили более 450 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, пикап, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке министерства.
