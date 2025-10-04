ВСУ потеряли более 450 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 450 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ.

"Потери украинских вооруженных формирований составили более 450 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, пикап, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке министерства.