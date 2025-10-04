ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу ВПК Украины

В пятницу министерство заявило, что за неделю армия нанесла массированный и пять групповых ударов, поражены:

В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.