https://ria.ru/20251004/spetsoperatsiya-2046344307.html
ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу ВПК Украины
ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу ВПК Украины - РИА Новости, 04.10.2025
ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу ВПК Украины
Российская армия атаковала объекты энергетики, работающие на украинский ВПК, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T12:16:00+03:00
2025-10-04T12:16:00+03:00
2025-10-04T13:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805011100_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0a7c297cf4b036423584695784172f51.jpg
https://ria.ru/20251002/ft-2045776568.html
https://ria.ru/20251003/rakety-2045899365.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805011100_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_7d85f8f74744e2628e4eb9df734d5ec9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу ВПК Украины
ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.
Российская армия атаковала объекты энергетики, работающие на украинский ВПК, сообщило Минобороны
.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил <...> нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке.
- места подготовки к запуску беспилотников;
- пункты временной дислокации ВСУ и наемников в 143 районах.
В пятницу министерство заявило, что за неделю армия нанесла массированный и пять групповых ударов, поражены:
- предприятия военной промышленности и обеспечивавшие их работу объекты энергетики;
- железнодорожная транспортная инфраструктура, используемая для перевозок вооружения и техники ВСУ;
- военные аэродромы и склады боеприпасов;
- цеха сборки, места хранения безэкипажных катеров и дронов;
- пункты временной дислокации украинских военных и наемников.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.