Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу ВПК Украины - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 04.10.2025 (обновлено: 13:19 04.10.2025)
https://ria.ru/20251004/spetsoperatsiya-2046344307.html
ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу ВПК Украины
ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу ВПК Украины - РИА Новости, 04.10.2025
ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу ВПК Украины
Российская армия атаковала объекты энергетики, работающие на украинский ВПК, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T12:16:00+03:00
2025-10-04T13:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805011100_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0a7c297cf4b036423584695784172f51.jpg
https://ria.ru/20251002/ft-2045776568.html
https://ria.ru/20251003/rakety-2045899365.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805011100_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_7d85f8f74744e2628e4eb9df734d5ec9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу ВПК Украины

ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российская армия атаковала объекты энергетики, работающие на украинский ВПК, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил <...> нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке.
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
FT: Украина перехватывает все меньше ракет из России
2 октября, 09:03
Другие пораженные цели:
  • места подготовки к запуску беспилотников;
  • пункты временной дислокации ВСУ и наемников в 143 районах.
Ракетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
"Перехватить невозможно". Вскрылась критическая уязвимость "Патриотов"
3 октября, 08:00
В пятницу министерство заявило, что за неделю армия нанесла массированный и пять групповых ударов, поражены:
  • предприятия военной промышленности и обеспечивавшие их работу объекты энергетики;
  • железнодорожная транспортная инфраструктура, используемая для перевозок вооружения и техники ВСУ;
  • военные аэродромы и склады боеприпасов;
  • цеха сборки, места хранения безэкипажных катеров и дронов;
  • пункты временной дислокации украинских военных и наемников.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала