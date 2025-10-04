https://ria.ru/20251004/spetsoperatsiya-2046315217.html
Младший командный состав ВСУ разрешает солдатам дезертировать
Младший командный состав ВСУ в Харьковской области разрешает солдатам дезертировать из-за некомпетентности старших командиров, сообщили РИА Новости в российских РИА Новости, 04.10.2025
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Младший командный состав ВСУ в Харьковской области разрешает солдатам дезертировать из-за некомпетентности старших командиров, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Отмечаются случаи, когда младшие командиры сознательно распускают свой личный состав в СОЧ (самовольное оставление части - ред.), осознавая некомпетентность вышестоящего командования и невозможность выполнения поставленных задач", - сказал собеседник агентства.
По его словам, особенно много таких случаев отмечено в 425-м отдельном штурмовом полку.