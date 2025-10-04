Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили штурмовиков ВСУ у Константиновки - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 04.10.2025 (обновлено: 06:51 04.10.2025)
https://ria.ru/20251004/spetsoperatsiya-2046315051.html
Российские военные уничтожили штурмовиков ВСУ у Константиновки
Российские военные уничтожили штурмовиков ВСУ у Константиновки - РИА Новости, 04.10.2025
Российские военные уничтожили штурмовиков ВСУ у Константиновки
ВС России уничтожили украинских штурмовиков в районе Константиновки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T06:34:00+03:00
2025-10-04T06:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
сумская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045390595_0:117:2815:1700_1920x0_80_0_0_cc80a85af8bc70278270f352b1709eee.jpg
https://ria.ru/20251003/svo-2046280783.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045390595_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_f9feba5e6c3055d317a1b45af6717ec0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, константиновка, сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили штурмовиков ВСУ у Константиновки

ВС России уничтожили две штурмовые группы 225-го полка ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. ВС России уничтожили украинских штурмовиков в районе Константиновки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Уничтожены две штурмовые группы 225-го отдельного штурмового полка в районе Константиновки", — сказал собеседник агентства.
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
"Открыла охоту". На Западе рассказали, что произошло в зоне СВО
3 октября, 20:48
Он отметил, что по замыслу командования ВСУ штурмовые группы 158-й отдельной механизированной бригады должны были отвлечь на себя огневые средства российских военных в то время как подразделения 225-го отдельного штурмового полка должны были совершить прорыв в районе Константиновки.
В силовых структурах отметили, что противник в ходе атак использовал западную бронетехнику и артиллерию.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаСумская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала