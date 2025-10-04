https://ria.ru/20251004/spetsoperatsiya-2046315051.html
Российские военные уничтожили штурмовиков ВСУ у Константиновки
Российские военные уничтожили штурмовиков ВСУ у Константиновки - РИА Новости, 04.10.2025
Российские военные уничтожили штурмовиков ВСУ у Константиновки
ВС России уничтожили украинских штурмовиков в районе Константиновки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T06:34:00+03:00
2025-10-04T06:34:00+03:00
2025-10-04T06:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
сумская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045390595_0:117:2815:1700_1920x0_80_0_0_cc80a85af8bc70278270f352b1709eee.jpg
https://ria.ru/20251003/svo-2046280783.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045390595_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_f9feba5e6c3055d317a1b45af6717ec0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, константиновка, сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили штурмовиков ВСУ у Константиновки
ВС России уничтожили две штурмовые группы 225-го полка ВСУ в Сумской области