Российские военные уничтожили склад боеприпасов и БПЛА ВСУ в ДНР

ДОНЕЦК, 4 окт — РИА Новости. Расчёт гаубицы "Мста-Б" совместно с операторами FPV-дронов "Южной" группировки войск уничтожили склад боеприпасов и БПЛА "Вектор" украинских сил на краматорско-дружковском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.

"В ходе выполнения боевых задач российская разведка обнаружила склад с боекомплектом противника и передала его координаты артиллерийским расчётам. Первым же попаданием склад противника был уничтожен. Цель находилась на краматорско-дружковском направлении… операторы FPV-дронов "Южной" группировки ликвидировали вражеский БПЛА "Вектор" в воздухе с применением тарана", — говорится в сообщении.