Российские военные уничтожили склад боеприпасов и БПЛА ВСУ в ДНР
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:20 04.10.2025 (обновлено: 07:33 04.10.2025)
Российские военные уничтожили склад боеприпасов и БПЛА ВСУ в ДНР
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
2025
Российские артиллеристы и дроноводы уничтожили склад боеприпасов и БПЛА ВСУ
безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ДОНЕЦК, 4 окт — РИА Новости. Расчёт гаубицы "Мста-Б" совместно с операторами FPV-дронов "Южной" группировки войск уничтожили склад боеприпасов и БПЛА "Вектор" украинских сил на краматорско-дружковском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В ходе выполнения боевых задач российская разведка обнаружила склад с боекомплектом противника и передала его координаты артиллерийским расчётам. Первым же попаданием склад противника был уничтожен. Цель находилась на краматорско-дружковском направлении… операторы FPV-дронов "Южной" группировки ликвидировали вражеский БПЛА "Вектор" в воздухе с применением тарана", — говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
