Российские военные уничтожили склад боеприпасов и БПЛА ВСУ в ДНР
Российские военные уничтожили склад боеприпасов и БПЛА ВСУ в ДНР - РИА Новости, 04.10.2025
Российские военные уничтожили склад боеприпасов и БПЛА ВСУ в ДНР
Расчёт гаубицы "Мста-Б" совместно с операторами FPV-дронов "Южной" группировки войск уничтожили склад боеприпасов и БПЛА "Вектор" украинских сил на... РИА Новости, 04.10.2025
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046317376_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bf5483203704aa06c4f82f223b0ab9de.jpg
Российские артиллеристы и дроноводы уничтожили склад боеприпасов и БПЛА ВСУ
Российские военные уничтожили склад боеприпасов и БПЛА ВСУ в ДНР
Российские артиллеристы и дроноводы уничтожили склад боеприпасов и БПЛА ВСУ