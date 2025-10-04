https://ria.ru/20251004/spetsoperatsiya-2046314388.html
Российские военные ликвидировали наемников на Красноармейском направлении
Российские военнослужащие ликвидировали иностранных наёмников: поляков, грузин и британцев на красноармейском направлении, сообщил РИА Новости командир... РИА Новости, 04.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 4 окт – РИА Новости. Российские военнослужащие ликвидировали иностранных наёмников: поляков, грузин и британцев на красноармейском направлении, сообщил РИА Новости командир подразделения Южного военного округа, действующего в интересах группировки "Центр", с позывным "Пилигрим".
"Поляки, грузины, британцы. Визуального контакта они стараются избегать, но по радиоэфиру слышно — польская речь, английская, грузинская. Уничтожали неоднократно. То есть повсеместно. Это наши враги. Если не мы их, то они нас", — сказал командир.
По его словам, иностранные наёмники действуют скрытно и предпочитают не вступать в прямой контакт, однако российские военные регулярно фиксируют их присутствие и подавляют позиции противника.