Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:11 04.10.2025
Российские военные ликвидировали наемников на Красноармейском направлении
Российские военные ликвидировали наемников на Красноармейском направлении
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
2025
Новости
безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России ликвидировали наемников из Польши, Грузии и Британии

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 окт – РИА Новости. Российские военнослужащие ликвидировали иностранных наёмников: поляков, грузин и британцев на красноармейском направлении, сообщил РИА Новости командир подразделения Южного военного округа, действующего в интересах группировки "Центр", с позывным "Пилигрим".
"Поляки, грузины, британцы. Визуального контакта они стараются избегать, но по радиоэфиру слышно — польская речь, английская, грузинская. Уничтожали неоднократно. То есть повсеместно. Это наши враги. Если не мы их, то они нас", — сказал командир.
По его словам, иностранные наёмники действуют скрытно и предпочитают не вступать в прямой контакт, однако российские военные регулярно фиксируют их присутствие и подавляют позиции противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
