Операторы дронов ВС России уничтожили бронемашину и экипаж ВСУ

"На запорожском направлении расчёты БПЛА Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" при помощи FPV-дронов, управляемых по оптоволоконным линиям связи, на которые не действует система РЭБ противника, атаковали и уничтожили боевую бронированную машину и экипаж противника, перемещавшихся недалеко от линии боевого соприкосновения. Снаряженные боеприпасами современные FPV-дроны, управляемые по оптоволокну, вылетели на боевую задачу и вскоре обнаружили бронированную технику ВСУ, двигавшуюся в сторону ЛБС", - говорится в сообщении группировки.