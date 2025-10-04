Рейтинг@Mail.ru
Операторы дронов ВС России уничтожили бронемашину и экипаж ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
05:19 04.10.2025
Операторы дронов ВС России уничтожили бронемашину и экипаж ВСУ
специальная военная операция на украине
безопасность
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
Операторы дронов ВС России уничтожили бронемашину и экипаж ВСУ

Российские бойцы уничтожили бронемашину и экипаж ВСУ на Запорожском направлении

© РИА Новости / Сергей БобылевВоеннослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 4 - РИА Новости. Операторы FPV-дронов Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили боевую бронированную машину и экипаж противника, рассказали РИА Новости в группировке "Днепр".
Для нанесения удара бойцы использовали современные FPV-дроны, управляемые по оптоволокну.
"На запорожском направлении расчёты БПЛА Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" при помощи FPV-дронов, управляемых по оптоволоконным линиям связи, на которые не действует система РЭБ противника, атаковали и уничтожили боевую бронированную машину и экипаж противника, перемещавшихся недалеко от линии боевого соприкосновения. Снаряженные боеприпасами современные FPV-дроны, управляемые по оптоволокну, вылетели на боевую задачу и вскоре обнаружили бронированную технику ВСУ, двигавшуюся в сторону ЛБС", - говорится в сообщении группировки.
