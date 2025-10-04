ВСУ за сутки потеряли до 1440 военных

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Потери ВСУ за прошедшие сутки составили порядка 1440 военнослужащих, следует из заявлений начальников пресс-центров российских группировок войск, участвующих в спецоперации.

Видео с их заявлениями опубликовало Минобороны РФ

"За сутки ВСУ потеряли до 205 военнослужащих", - сказал начальник пресс-центра группировки "Север" Ярослав Якимкин.

"Уничтожено более 60 украинских военнослужащих", - отметил начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.

По словам начальника пресс-центра группировки "Запад" Ивана Бигмы, за сутки потери противника в зоне ответственности этой группировки составили более 220 военнослужащих.

"Ранеными и убитыми противник потерял до 130 военнослужащих", - рассказал начальник пресс-центра "Южной" группировки войск Вадим Астафьев.

В зоне работы группировки "Восток" противник потерял до 295 военнослужащих, следует из заявления начальника пресс-центра этой группировки Алексея Яковлева.