https://ria.ru/20251004/spetsoperatsiya-2046312066.html
ВСУ за сутки потеряли до 1440 военных
ВСУ за сутки потеряли до 1440 военных - РИА Новости, 04.10.2025
ВСУ за сутки потеряли до 1440 военных
Потери ВСУ за прошедшие сутки составили порядка 1440 военнослужащих, следует из заявлений начальников пресс-центров российских группировок войск, участвующих в... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T05:09:00+03:00
2025-10-04T05:09:00+03:00
2025-10-04T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_367:99:2980:1569_1920x0_80_0_0_5d64f00cd32205428972575d7a392030.jpg
https://ria.ru/20251003/svo-2046280783.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_251:0:2980:2047_1920x0_80_0_0_58a6b673c89a27994808db3e07e4d2dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ за сутки потеряли до 1440 военных
Потери ВСУ за прошедшие сутки составили порядка 1440 военнослужащих
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Потери ВСУ за прошедшие сутки составили порядка 1440 военнослужащих, следует из заявлений начальников пресс-центров российских группировок войск, участвующих в спецоперации.
Видео с их заявлениями опубликовало Минобороны РФ
.
"За сутки ВСУ
потеряли до 205 военнослужащих", - сказал начальник пресс-центра группировки "Север" Ярослав Якимкин.
"Уничтожено более 60 украинских военнослужащих", - отметил начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.
По словам начальника пресс-центра группировки "Запад" Ивана Бигмы, за сутки потери противника в зоне ответственности этой группировки составили более 220 военнослужащих.
"Ранеными и убитыми противник потерял до 130 военнослужащих", - рассказал начальник пресс-центра "Южной" группировки войск Вадим Астафьев.
В зоне работы группировки "Восток" противник потерял до 295 военнослужащих, следует из заявления начальника пресс-центра этой группировки Алексея Яковлева.
"Потери украинских вооруженных формирований составили более 530 военнослужащих", - добавил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.