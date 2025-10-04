Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли до 1440 военных - РИА Новости, 04.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 04.10.2025
ВСУ за сутки потеряли до 1440 военных
ВСУ за сутки потеряли до 1440 военных
Потери ВСУ за прошедшие сутки составили порядка 1440 военнослужащих, следует из заявлений начальников пресс-центров российских группировок войск, участвующих в... РИА Новости, 04.10.2025
ВСУ за сутки потеряли до 1440 военных

Потери ВСУ за прошедшие сутки составили порядка 1440 военнослужащих

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Потери ВСУ за прошедшие сутки составили порядка 1440 военнослужащих, следует из заявлений начальников пресс-центров российских группировок войск, участвующих в спецоперации.
Видео с их заявлениями опубликовало Минобороны РФ.
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
"Открыла охоту". На Западе рассказали, что произошло в зоне СВО
Вчера, 20:48
"За сутки ВСУ потеряли до 205 военнослужащих", - сказал начальник пресс-центра группировки "Север" Ярослав Якимкин.
"Уничтожено более 60 украинских военнослужащих", - отметил начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.
По словам начальника пресс-центра группировки "Запад" Ивана Бигмы, за сутки потери противника в зоне ответственности этой группировки составили более 220 военнослужащих.
"Ранеными и убитыми противник потерял до 130 военнослужащих", - рассказал начальник пресс-центра "Южной" группировки войск Вадим Астафьев.
В зоне работы группировки "Восток" противник потерял до 295 военнослужащих, следует из заявления начальника пресс-центра этой группировки Алексея Яковлева.
"Потери украинских вооруженных формирований составили более 530 военнослужащих", - добавил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
