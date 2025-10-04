Рейтинг@Mail.ru
Украинские боевики используют спортивное оружие из Чехии - РИА Новости, 04.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:34 04.10.2025 (обновлено: 05:22 04.10.2025)
Украинские боевики используют спортивное оружие из Чехии
Украинские боевики используют спортивное оружие из Чехии - РИА Новости, 04.10.2025
Украинские боевики используют спортивное оружие из Чехии
Украинские боевики используют при выполнении боевых задач на запорожском направлении спортивно-охотничье оружие, не предназначенное для ведения боевых действий, РИА Новости, 04.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сша
чехия
безопасность, россия, сша, чехия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США, Чехия
Украинские боевики используют спортивное оружие из Чехии

ВСУ используют на Запорожском направлении спортивно-охотничье оружие

Винтовка CZ527 чешского производства, которую использовали украинские военные
Винтовка CZ527 чешского производства, которую использовали украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости
МЕЛИТОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости. Украинские боевики используют при выполнении боевых задач на запорожском направлении спортивно-охотничье оружие, не предназначенное для ведения боевых действий, сообщил РИА Новости представитель силовых структур России.
Он пояснил, что в ходе выполнения поставленных боевых задач на запорожском направлении бойцы ВС России получили в качестве трофея винтовку "CZ527" чешского производства.
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
"Открыла охоту". На Западе рассказали, что произошло в зоне СВО
Вчера, 20:48
"CZ527" является малокалиберной винтовкой с продольно-скользящим поворотным затвором, разработанной компанией "Чешская оружейная фабрика" в 1990 году. Модификации данного оружия производились также и специально для рынка США.
«
"Оружие не было снабжено оптическим прицелом или еще какими-то специальными приспособлениями или устройствами для улучшения характеристик дальности и эргономичности. Это просто малокалиберное гражданское спортивно-охотничье оружие, не пригодное для ведения боевых действий", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что судя по оказавшимся в распоряжении специалистов предметам, владелец винтовки выполнял задачи сапера. Также были найдены несколько мин Claymore с механизмом дистанционного подрыва.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
