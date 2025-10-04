https://ria.ru/20251004/spetsoperatsiya-2046310831.html
Украинские боевики используют спортивное оружие из Чехии
Украинские боевики используют спортивное оружие из Чехии - РИА Новости, 04.10.2025
Украинские боевики используют спортивное оружие из Чехии
Украинские боевики используют при выполнении боевых задач на запорожском направлении спортивно-охотничье оружие, не предназначенное для ведения боевых действий, РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T04:34:00+03:00
2025-10-04T04:34:00+03:00
2025-10-04T05:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сша
чехия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046312688_0:81:1280:801_1920x0_80_0_0_9a61cb485baac6fb9446b5002fc9e7fb.jpg
https://ria.ru/20251003/svo-2046280783.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сша
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046312688_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_087650837bdb0aca2b707ea1c7e019e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сша, чехия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США, Чехия
Украинские боевики используют спортивное оружие из Чехии
ВСУ используют на Запорожском направлении спортивно-охотничье оружие
МЕЛИТОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости. Украинские боевики используют при выполнении боевых задач на запорожском направлении спортивно-охотничье оружие, не предназначенное для ведения боевых действий, сообщил РИА Новости представитель силовых структур России.
Он пояснил, что в ходе выполнения поставленных боевых задач на запорожском направлении бойцы ВС России получили в качестве трофея винтовку "CZ527" чешского производства.
"CZ527" является малокалиберной винтовкой с продольно-скользящим поворотным затвором, разработанной компанией "Чешская оружейная фабрика" в 1990 году. Модификации данного оружия производились также и специально для рынка США
.
«
"Оружие не было снабжено оптическим прицелом или еще какими-то специальными приспособлениями или устройствами для улучшения характеристик дальности и эргономичности. Это просто малокалиберное гражданское спортивно-охотничье оружие, не пригодное для ведения боевых действий", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что судя по оказавшимся в распоряжении специалистов предметам, владелец винтовки выполнял задачи сапера. Также были найдены несколько мин Claymore с механизмом дистанционного подрыва.