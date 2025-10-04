https://ria.ru/20251004/spetsoperatsiya-2046307157.html
Российские военные уничтожили группу бывших заключенных в рядах ВСУ
Российские войска застали врасплох группу бывших заключенных в рядах ВСУ на красноармейском направлении - боевики не пожелали сдаваться и были ликвидированы,... РИА Новости, 04.10.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Российские войска застали врасплох группу бывших заключенных в рядах ВСУ на красноармейском направлении - боевики не пожелали сдаваться и были ликвидированы, сообщил РИА Новости военнослужащий с позывным "Байкал".
"В составе ДРГ пошли на разведку, обнаружили две вражеские норы. Противник ничего не заподозрил, он спал в это время. И совсем не ожидал нас там встретить. Дело было ранним утром, 4 утра", - сказал "Байкал".
"Сдаваться он (противник - ред.) не захотел", - добавил российский военный.
По его словам, военнослужащие смогли идентифицировать противника как бывших заключённых.