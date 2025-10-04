Боец из Калининградской области 17 часов вел бой с разведкой ВСУ

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Участник СВО из Калининградской области с позывным "Рай" в течение 17 часов один вел бой с разведкой ВСУ численностью в 12 человек, рассказали РИА Новости в Народном фронте.

"Стрелок Балтийского мотострелкового батальона с позывным "Рай" оказался в лесополосе лицом к лицу с вражеской разведкой - численностью в 12 человек. Понимая риск для группы, он дал бойцам команду отойти, а сам остался прикрывать отход. Бой продолжался 17 часов", - сообщили в Народном фронте.

За это время боец ликвидировал двоих противников, завладел их оружием и, измотанный, но живой, отошел к своей группе.