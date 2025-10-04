На Камчатке началась операция по спасению туристов, сорвавшихся с вулкана

П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 окт - РИА Новости. Спасатели высадились с вертолета на высоте 1500 метров и вскоре приступят к эвакуации трех туристов, получивших травмы на Вилючинском вулкане в Камчатском крае, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям края Сергей Лебедев.
Ранее в ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю сообщили, что трое туристов сорвались с Вилючинского вулкана на Камчатке, им на помощь вылетел вертолет центра медицины катастроф.
"Прямо сейчас спасатели высадились на высоте 1500 метров, поднимаются к пострадавшим, безусловно, мы их эвакуируем", - проинформировал министр.
В связи с ЧП Лебедев напомнил, что в регионе объявлена чрезвычайная ситуация, связанная с землетрясениями.
"Находиться в это время на горах крайне опасно. Нельзя ходить на вулканы при сложной сейсмоопасной ситуации", - подчеркнул министр.
Лебедев также подтвердил, что пострадавшая группа не была зарегистрирована.
"Спасательная операция продолжается, уверен, все закончится хорошо", - добавил он.
Позднее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что к подножию вулкана прибыли и сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России, которые двигались на высокопроходимой технике, они начали восхождение. В ведомстве уточнили, что в вулкану движется еще одна наземная группировка спасателей из 23 человек - это сотрудники поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России и КГКУ "ЦОД", а также волонтеры.
"Всего в спасательной операции задействованы 45 человек", - заключили в пресс-службе.
По данным ведомства, группа из трех человек сорвалась во время подъема, предварительно, у них диагностируются переломы рук. Еще одна участница на короткое время пропала, но вскоре нашлась. Самостоятельно спуститься туристы не могут.
Вызов о происшествии поступил спасателям в 16.55 (7.55 мск). Для проведения операции в 18.22 (9.22 мск) на помощь вылетел вертолет со спасателями и медиками на борту.