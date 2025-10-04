Юрист предупредила о штрафах за неправильную топку печи и грязный дымоход

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Штрафы до 50 тысяч рублей грозят гражданам за неправильную топку печи и грязный дымоход, рассказал РИА Новости юрист Евгения Сабитова.

"По статье 20.4 КоАП РФ "Нарушение требований пожарной безопасности" грозит административная ответственность по ключевым нарушениям: неправильная топка печи, использование неисправной печи, хранение топлива и иных горючих материалов с нарушениями, эксплуатация печей без очистки дымоходов", - сказала она.

Юрист добавила, что для граждан по указанной статье грозит штраф до 15 тысяч рублей, для должностных лиц - до 30 тысяч рублей, а для юрлиц - до 400 тысяч рублей.

"Если нарушение повлекло пожар и вред причинения чужому имуществу или здоровью средней тяжести - штрафы выше: для граждан - до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - до 100 тысяч рублей, а для юрлиц - до 800 тысяч рублей", - заключила Сабитова.

Она также рассказала, что в случае, если наступят тяжкие последствия такие, как пожар, гибель или травмы людей, а также крупный ущерб имуществу, то нарушения могут быть квалифицированы по статье 168 УК РФ Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности, повлёкшее крупный ущерб" или по статье 219 УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности".