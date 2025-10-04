Рейтинг@Mail.ru
В Франции из-за шторма "Эми" погибли два человека, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2025
20:31 04.10.2025
В Франции из-за шторма "Эми" погибли два человека, сообщили СМИ
в мире
франция
великобритания
ирландия
франция
великобритания
ирландия
в мире, франция, великобритания, ирландия
В мире, Франция, Великобритания, Ирландия
В Франции из-за шторма "Эми" погибли два человека, сообщили СМИ

France-Presse: два человека погибли из-за шторма Эми во Франции

© Getty Images / Matthew HorwoodШторм "Эми". 4 октября 2025
Шторм Эми. 4 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© Getty Images / Matthew Horwood
Шторм "Эми". 4 октября 2025
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Два человека погибли во Франции из-за шторма "Эми", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.
"Согласно пожарным департамента Приморская Сена, мужчину 48 лет, который купался в городе Этрета, не удалось спасти из-за крайне неблагоприятных погодных условий. В департаменте Эн, как сообщает префектура, погиб водитель 25 лет из-за падения на автомобиль большой ветки дерева", - говорится в сообщении агентства.
В субботу телеканал Sky News со ссылкой на местную полицию отметил, что шторм привел к гибели мужчины в ирландском городе Леттеркенни. Кроме того, почти 300 тысяч зданий в Великобритании и Ирландии остались из-за него без электричества. По данным онлайн-табло, в нидерландском аэропорту "Схипхол" под Амстердамом в субботу из-за шторма отменили более 150 рейсов.
В миреФранцияВеликобританияИрландия
 
 
