В Франции из-за шторма "Эми" погибли два человека, сообщили СМИ
В Франции из-за шторма "Эми" погибли два человека, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2025
В Франции из-за шторма "Эми" погибли два человека, сообщили СМИ
Два человека погибли во Франции из-за шторма "Эми", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T20:31:00+03:00
2025-10-04T20:31:00+03:00
2025-10-04T20:31:00+03:00
в мире
франция
великобритания
ирландия
франция
великобритания
ирландия
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Два человека погибли во Франции из-за шторма "Эми", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.
"Согласно пожарным департамента Приморская Сена, мужчину 48 лет, который купался в городе Этрета, не удалось спасти из-за крайне неблагоприятных погодных условий. В департаменте Эн, как сообщает префектура, погиб водитель 25 лет из-за падения на автомобиль большой ветки дерева", - говорится в сообщении агентства.
В субботу телеканал Sky News со ссылкой на местную полицию отметил, что шторм привел к гибели мужчины в ирландском городе Леттеркенни. Кроме того, почти 300 тысяч зданий в Великобритании
и Ирландии
остались из-за него без электричества. По данным онлайн-табло, в нидерландском аэропорту "Схипхол" под Амстердамом
в субботу из-за шторма отменили более 150 рейсов.