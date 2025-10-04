https://ria.ru/20251004/shtorm-2046356923.html
Сотни тысяч зданий в Британии и Ирландии остались без света из-за шторма
Почти 300 тысяч зданий в части Великобритании и Ирландии остались без электричества из-за прохождения шторма "Эми" через Британские острова, сообщает телеканал... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T13:55:00+03:00
в мире
ирландия
великобритания
ирландия
великобритания
Новости
ru-RU
в мире, ирландия, великобритания
В мире, Ирландия, Великобритания
Sky News: почти 300 тыс зданий в Великобритании остались без света из-за шторма