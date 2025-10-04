В Ростовской области у приемной матери изъяли 11 детей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 окт - РИА Новости. Правоохранители в городе Шахты Ростовской области забрали 11 несовершеннолетних, включая сирот и инвалидов, у приемной матери из-за жестокого обращения с детьми, уголовное дело в отношении местной жительницы направлено в суд, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

"В ходе расследования установлено, что обвиняемая, имея на основании договоров с местными органами опеки статус приемного родителя для 11 несовершеннолетних детей, включая сирот и инвалидов, жестоко обращалась с ними", - сказано в сообщении министерства.