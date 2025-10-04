Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области у приемной матери изъяли 11 детей - РИА Новости, 04.10.2025
15:45 04.10.2025
В Ростовской области у приемной матери изъяли 11 детей
В Ростовской области у приемной матери изъяли 11 детей - РИА Новости, 04.10.2025
В Ростовской области у приемной матери изъяли 11 детей
Правоохранители в городе Шахты Ростовской области забрали 11 несовершеннолетних, включая сирот и инвалидов, у приемной матери из-за жестокого обращения с... РИА Новости, 04.10.2025
происшествия
шахты
ростовская область
россия
шахты
ростовская область
россия
происшествия, шахты, ростовская область, россия
Происшествия, Шахты, Ростовская область, Россия
В Ростовской области у приемной матери изъяли 11 детей

В Ростовской области у приемной матери изъяли 11 детей из-за жестокого обращения

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 окт - РИА Новости. Правоохранители в городе Шахты Ростовской области забрали 11 несовершеннолетних, включая сирот и инвалидов, у приемной матери из-за жестокого обращения с детьми, уголовное дело в отношении местной жительницы направлено в суд, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.
"Полиция Шахт завершила расследование уголовного дела о жестоком обращении с детьми: 11 несовершеннолетних изъяты из опасных условий", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального министерства.
ПроисшествияШахтыРостовская областьРоссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
