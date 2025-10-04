https://ria.ru/20251004/shakhty-2046375050.html
В Ростовской области у приемной матери изъяли 11 детей
В Ростовской области у приемной матери изъяли 11 детей - РИА Новости, 04.10.2025
В Ростовской области у приемной матери изъяли 11 детей
04.10.2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 окт - РИА Новости. Правоохранители в городе Шахты Ростовской области забрали 11 несовершеннолетних, включая сирот и инвалидов, у приемной матери из-за жестокого обращения с детьми, уголовное дело в отношении местной жительницы направлено в суд, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.
"Полиция Шахт
завершила расследование уголовного дела о жестоком обращении с детьми: 11 несовершеннолетних изъяты из опасных условий", - говорится в сообщении в Telegram-канале
регионального министерства.
Как следует из релиза главка, преступление выявили по данным, поступившим от минобразования Ростовской области
. В результате совместной работы с органами опеки правоохранители собрали значительный объем доказательств, отметила полиция. Всех потерпевших детей допросили с участием педагогов-психологов и законных представителей, добавило ГУ МВД.
"В ходе расследования установлено, что обвиняемая, имея на основании договоров с местными органами опеки статус приемного родителя для 11 несовершеннолетних детей, включая сирот и инвалидов, жестоко обращалась с ними", - сказано в сообщении министерства.
По данным главка, полицейские оперативно забрали детей из опасных условий и поместили в специализированное учреждение, где им оказали необходимую психологическая помощь. Фигурантка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ
(неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), подчеркнула полиция. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу, заключило ГУ МВД.