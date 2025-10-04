Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе приостановили работу морского пассажирского транспорта - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:25 04.10.2025 (обновлено: 12:31 04.10.2025)
https://ria.ru/20251004/sevastopol-2046345376.html
В Севастополе приостановили работу морского пассажирского транспорта
В Севастополе приостановили работу морского пассажирского транспорта - РИА Новости, 04.10.2025
В Севастополе приостановили работу морского пассажирского транспорта
Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу, сообщил в субботу департамент транспорта города. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T12:25:00+03:00
2025-10-04T12:31:00+03:00
севастополь
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593006551_0:0:3350:1885_1920x0_80_0_0_c8063ea1b4950e1039003f09569db8ff.jpg
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593003080_307:0:2664:1768_1920x0_80_0_0_78b54002950bafa87b27d3e4c7fe8f87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, общество
Севастополь, Общество
В Севастополе приостановили работу морского пассажирского транспорта

Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил движение

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу, сообщил в субботу департамент транспорта города.
«
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале в 12.03 мск.
Организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
 
СевастопольОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала