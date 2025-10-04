https://ria.ru/20251004/sevastopol-2046345376.html
В Севастополе приостановили работу морского пассажирского транспорта
В Севастополе приостановили работу морского пассажирского транспорта - РИА Новости, 04.10.2025
В Севастополе приостановили работу морского пассажирского транспорта
Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу, сообщил в субботу департамент транспорта города. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T12:25:00+03:00
2025-10-04T12:25:00+03:00
2025-10-04T12:31:00+03:00
севастополь
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593006551_0:0:3350:1885_1920x0_80_0_0_c8063ea1b4950e1039003f09569db8ff.jpg
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593003080_307:0:2664:1768_1920x0_80_0_0_78b54002950bafa87b27d3e4c7fe8f87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, общество
В Севастополе приостановили работу морского пассажирского транспорта
Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил движение
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу, сообщил в субботу департамент транспорта города.
«
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале в 12.03 мск.
Организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.