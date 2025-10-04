Рейтинг@Mail.ru
СБУ объявила в розыск ректора МГИМО - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:37 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/sbu-2046319368.html
СБУ объявила в розыск ректора МГИМО
СБУ объявила в розыск ректора МГИМО - РИА Новости, 04.10.2025
СБУ объявила в розыск ректора МГИМО
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск ректора Московского государственного института международных отношений Анатолия Торкунова, следует из базы... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T07:37:00+03:00
2025-10-04T07:37:00+03:00
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
анатолий торкунов
дунья миятович
мария захарова
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155968/81/1559688177_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_55da1acb20d40a23dceaaf6ebfb555b5.jpg
https://ria.ru/20250927/sbu-2044767590.html
https://ria.ru/20250913/rozysk-2041589526.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155968/81/1559688177_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ae694bb6f7c1b920ea0b8a5817302800.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, анатолий торкунов, дунья миятович, мария захарова, служба безопасности украины, обсе
В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Анатолий Торкунов, Дунья Миятович, Мария Захарова, Служба безопасности Украины, ОБСЕ
СБУ объявила в розыск ректора МГИМО

СБУ объявила в розыск ректора МГИМО Анатолия Торкунова

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкРектор Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации Анатолий Торкунов
Ректор Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации Анатолий Торкунов - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Ректор Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации Анатолий Торкунов . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск ректора Московского государственного института международных отношений Анатолия Торкунова, следует из базы данных ведомства.
Данные Торкунова содержатся в базе разыскиваемых СБУ лиц. По данным СБУ, Торкунов "исчез" 30 мая 2024 года 25 года. СБУ ему вменяет статью уголовного кодекса "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны".
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
СБУ объявила в розыск главу "Росатома" Лихачева
27 сентября, 12:02
В марте 2023 года Торкунова внесли в украинскую базу "Миротворец". На Украине его также обвиняют в "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", "участие в фальсификации исторических фактов".
Украинский сайт "Миротворец" обнародует личные данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан. Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
СБУ объявила в розыск сенатора Клишаса
13 сентября, 03:07
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияАнатолий ТоркуновДунья МиятовичМария ЗахароваСлужба безопасности УкраиныОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала