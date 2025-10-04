СБУ объявила в розыск ректора МГИМО

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск ректора Московского государственного института международных отношений Анатолия Торкунова, следует из базы данных ведомства.
В марте 2023 года Торкунова внесли в украинскую базу "Миротворец". На Украине его также обвиняют в "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", "участие в фальсификации исторических фактов".
Украинский сайт "Миротворец" обнародует личные данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан. Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
