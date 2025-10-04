Рейтинг@Mail.ru
16:40 04.10.2025
В Финляндии выступили с призывом после слов Рютте о России
В Финляндии выступили с призывом после слов Рютте о России
Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал ЕС изменить свою политику после заявления генсека НАТО Марко Рютте о... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T16:40:00+03:00
2025-10-04T16:40:00+03:00
в мире
россия
марк рютте
финляндия
нато
россия
финляндия
в мире, россия, марк рютте, финляндия, нато
В мире, Россия, Марк Рютте, Финляндия, НАТО
В Финляндии выступили с призывом после слов Рютте о России

Политик Мема призвал ЕС изменить политику после слов Рютте о российских ракетах

© AP Photo / Markus SchreiberГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал ЕС изменить свою политику после заявления генсека НАТО Марко Рютте о России. Об этом он написал в соцсети X.

В сентябре глава Североатлантического альянса сказал, что современные российские ракеты угрожают городам Западной Европы, так как они могут долететь до них за считанные минуты.
"Несмотря на понимание этого, вместо инвестиций в дипломатию мы инвестируем в оружие и войну, в которой Украина не сможет победить. Это говорит о том, насколько безумными стали наши политики", — говорится в публикации.

Москва не раз подчеркивала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
В миреРоссияМарк РюттеФинляндияНАТО
 
 
