Аналитик раскрыл, что случится с рублем до середины октября

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Укрепление рубля на уходящей неделе связано с пересмотром ожиданий по ключевой ставке и слабостью доллара. Но этот тренд может быть переломлен, рассказал агентству “Прайм” руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
По его словам, сейчас на валютном рынке России воцарилась относительная стабильность.
“Курс рубля поддерживается интервенциями ЦБ, ожиданиями решений по ставке и слабостью доллара на мировых рынках. Сокращение объемов ежедневных продаж валюты и золота в рамках бюджетного правила может объясняться уменьшением потребности в дополнительных рублевых поступлениях”, - рассуждает он.
Но наиболее значимым фактором стал пересмотр экономическими агентами вероятности снижения ставки на заседании ЦБ в конце октября. Сейчас базовый сценарий - сохранение на нынешнем уровне 17%. Это поддерживает рубль и привлекательность рублевых инструментов.
Негативными факторами до середины осени могут послужить цены на нефть и расширение санкций, а также рост спроса на валюту для импорта. При их реализации возможно возвращение в район 82-85 рублей за доллар, заключил Шнейдерман.