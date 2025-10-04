Аналитик раскрыл, что случится с рублем до середины октября

Но наиболее значимым фактором стал пересмотр экономическими агентами вероятности снижения ставки на заседании ЦБ в конце октября. Сейчас базовый сценарий - сохранение на нынешнем уровне 17%. Это поддерживает рубль и привлекательность рублевых инструментов.