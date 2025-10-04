Рейтинг@Mail.ru
Аналитик раскрыл, что случится с рублем до середины октября - РИА Новости, 04.10.2025
02:35 04.10.2025
Аналитик раскрыл, что случится с рублем до середины октября
Аналитик раскрыл, что случится с рублем до середины октября - РИА Новости, 04.10.2025
Аналитик раскрыл, что случится с рублем до середины октября
Укрепление рубля на уходящей неделе связано с пересмотром ожиданий по ключевой ставке и слабостью доллара. Но этот тренд может быть переломлен, рассказал... РИА Новости, 04.10.2025
россия, александр шнейдерман, экономика, центральный банк рф (цб рф), альфа-форекс
Россия, Александр Шнейдерман, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Альфа-Форекс
Аналитик раскрыл, что случится с рублем до середины октября

Финансист Шнейдерман: на валютном рынке РФ воцарилась относительная стабильность

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Укрепление рубля на уходящей неделе связано с пересмотром ожиданий по ключевой ставке и слабостью доллара. Но этот тренд может быть переломлен, рассказал агентству “Прайм” руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
По его словам, сейчас на валютном рынке России воцарилась относительная стабильность.
“Курс рубля поддерживается интервенциями ЦБ, ожиданиями решений по ставке и слабостью доллара на мировых рынках. Сокращение объемов ежедневных продаж валюты и золота в рамках бюджетного правила может объясняться уменьшением потребности в дополнительных рублевых поступлениях”, - рассуждает он.
Но наиболее значимым фактором стал пересмотр экономическими агентами вероятности снижения ставки на заседании ЦБ в конце октября. Сейчас базовый сценарий - сохранение на нынешнем уровне 17%. Это поддерживает рубль и привлекательность рублевых инструментов.
Негативными факторами до середины осени могут послужить цены на нефть и расширение санкций, а также рост спроса на валюту для импорта. При их реализации возможно возвращение в район 82-85 рублей за доллар, заключил Шнейдерман.
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
ЦБ ответил на вопрос о введении цифрового рубля и инфляции
РоссияАлександр ШнейдерманЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Альфа-Форекс
 
 
