Заседание межправкомиссии России и Эквадора отменили

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Заседание межправительственной комиссии России и Эквадора по торгово-экономическому сотрудничеству, которое должно было пройти в начале следующей недели в Москве, отменено по просьбе эквадорской стороны, сообщили РИА Новости в Россельхознадзоре.