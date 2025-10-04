Рейтинг@Mail.ru
Заседание межправкомиссии России и Эквадора отменили - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/rossija-2046365205.html
Заседание межправкомиссии России и Эквадора отменили
Заседание межправкомиссии России и Эквадора отменили - РИА Новости, 04.10.2025
Заседание межправкомиссии России и Эквадора отменили
Заседание межправительственной комиссии России и Эквадора по торгово-экономическому сотрудничеству, которое должно было пройти в начале следующей недели в... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T14:44:00+03:00
2025-10-04T14:44:00+03:00
эквадор
россия
москва
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92330/96/923309677_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_3f8b20f8658e717ab515446576589b6a.jpg
https://ria.ru/20250828/ryba-2038047191.html
эквадор
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92330/96/923309677_0:0:3072:2304_1920x0_80_0_0_ba0198e028d6f5d4cdcbde0c3f25e142.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эквадор, россия, москва, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), в мире
Эквадор, Россия, Москва, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), В мире
Заседание межправкомиссии России и Эквадора отменили

Заседание России и Эквадора по торгово-экономическому сотрудничеству отменили

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийФлаги Эквадора
Флаги Эквадора - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Флаги Эквадора. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Заседание межправительственной комиссии России и Эквадора по торгово-экономическому сотрудничеству, которое должно было пройти в начале следующей недели в Москве, отменено по просьбе эквадорской стороны, сообщили РИА Новости в Россельхознадзоре.
"Мероприятие отменилось по просьбе эквадорской стороны. Новые даты пока не согласованы", - сказали в ведомстве.
Заседание должно было стать первым с 2019 года.
В настоящее время в Эквадоре сложилась тяжелая ситуация, вызванная протестами и общенациональной забастовкой Конфедерации коренных народов CONAIE из-за отмены субсидий на дизельное топливо. В стране заблокированы многие дороги, затруднена доставка товаров и продуктов в ряд населенных пунктов. Происходят столкновения полиции, военных и протестующих. По заявлению CONAIE, погиб один из членов конфедерации. Были ранены 12 военных.
Осетр в руках сотрудника осетровой фермы Астраханская фишка в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Россельхознадзор расширил список поставщиков рыбопродукции в Южную Корею
28 августа, 11:56
 
ЭквадорРоссияМоскваФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала