Американский публицист посоветовал соотечественникам посетить Россию
Туризм
 
08:35 04.10.2025
Американский публицист посоветовал соотечественникам посетить Россию
Американский издатель и публицист Томас Эртл рассказал журналистам о красоте Москвы и посоветовал американцам приезжать в Россию.
Люди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Американский издатель и публицист Томас Эртл рассказал журналистам о красоте Москвы и посоветовал американцам приезжать в Россию.
Ранее Русская православная церковь организовала визит в РФ международной делегации журналистов и блогеров в составе Конрада Франца, Джеймса Делингпола, Томаса Эртла и Джона-Генри Уэстена - они встретилась с представителями РПЦ, государственной власти и общественных объединений, посетили Троице-Сергиеву лавру, а также Переславль-Залесский. До посещения России они побывали в Молдавии и Приднестровье.
Суздаль - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
"Звучит странно". Что поразило американца в русской глубинке
18 августа, 08:00
Он напомнил, что когда-то американский сенатор Джон Маккейн заявил, что Россия – это "бензоколонка, которая притворяется страной". "И это в значительной степени соответствует общему мнению в Америке, потому что мы, американцы, - "сами в себе". Европа нас не волнует. Итак, я приезжаю в Москву - и не могу поверить в красоту этого города, какой он чистый. Я три дня не мог найти мусор, и даже сфотографировал, когда нашел. У нас же в городах - проблемы с мусором, с бездомными и так далее. Нужно, чтобы больше американцев приезжали в Россию", - сказал Эртл.
По его словам, американцы, приезжающие в Россию, не подвергаются притеснениям со стороны властей в США. "Я здесь уже в третий раз, и меня никогда не преследовали. Вопросы поездки в Россию – это только время, деньги и логистика перелета", - заключил он.
В свою очередь, журналист, основатель портала Russia Insider Чарльз Баусман, отметил, что американцы не боятся путешествовать и многие согласились бы посетить Россию. Он выразил мнение, что "Россия в целом пользуется поддержкой среди американского населения", при этом "в России не очень хорошо понимают, насколько сильна в Америке оппозиция истеблишменту – этим людям глобалистского толка".
Электрический речной трамвайчик в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
"Русские живут как короли": американцы назвали Москву "городом будущего"
5 июля, 09:06
 
