Американский публицист посоветовал соотечественникам посетить Россию

В свою очередь, журналист, основатель портала Russia Insider Чарльз Баусман, отметил, что американцы не боятся путешествовать и многие согласились бы посетить Россию. Он выразил мнение, что "Россия в целом пользуется поддержкой среди американского населения", при этом "в России не очень хорошо понимают, насколько сильна в Америке оппозиция истеблишменту – этим людям глобалистского толка".