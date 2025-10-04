Американский публицист посоветовал соотечественникам посетить Россию

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Американский издатель и публицист Томас Эртл рассказал журналистам о красоте Москвы и посоветовал американцам приезжать в Россию.
Ранее Русская православная церковь организовала визит в РФ международной делегации журналистов и блогеров в составе Конрада Франца, Джеймса Делингпола, Томаса Эртла и Джона-Генри Уэстена - они встретилась с представителями РПЦ, государственной власти и общественных объединений, посетили Троице-Сергиеву лавру, а также Переславль-Залесский. До посещения России они побывали в Молдавии и Приднестровье.
"Звучит странно". Что поразило американца в русской глубинке
18 августа, 08:00
Он напомнил, что когда-то американский сенатор Джон Маккейн заявил, что Россия – это "бензоколонка, которая притворяется страной". "И это в значительной степени соответствует общему мнению в Америке, потому что мы, американцы, - "сами в себе". Европа нас не волнует. Итак, я приезжаю в Москву - и не могу поверить в красоту этого города, какой он чистый. Я три дня не мог найти мусор, и даже сфотографировал, когда нашел. У нас же в городах - проблемы с мусором, с бездомными и так далее. Нужно, чтобы больше американцев приезжали в Россию", - сказал Эртл.
По его словам, американцы, приезжающие в Россию, не подвергаются притеснениям со стороны властей в США. "Я здесь уже в третий раз, и меня никогда не преследовали. Вопросы поездки в Россию – это только время, деньги и логистика перелета", - заключил он.
В свою очередь, журналист, основатель портала Russia Insider Чарльз Баусман, отметил, что американцы не боятся путешествовать и многие согласились бы посетить Россию. Он выразил мнение, что "Россия в целом пользуется поддержкой среди американского населения", при этом "в России не очень хорошо понимают, насколько сильна в Америке оппозиция истеблишменту – этим людям глобалистского толка".