В России с 1 ноября изменится порядок взыскания долгов с граждан - РИА Новости, 04.10.2025
03:48 04.10.2025
В России с 1 ноября изменится порядок взыскания долгов с граждан
В России с 1 ноября изменится порядок взыскания долгов с граждан - РИА Новости, 04.10.2025
В России с 1 ноября изменится порядок взыскания долгов с граждан
В России с 1 ноября вступит в силу закон, позволяющий налоговым органам во внесудебном порядке взыскивать с граждан задолженность по обязательным платежам, в... РИА Новости, 04.10.2025
россия
В России с 1 ноября изменится порядок взыскания долгов с граждан

В России с 1 ноября вступит в силу закон о внесудебном взыскании долгов

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В России с 1 ноября вступит в силу закон, позволяющий налоговым органам во внесудебном порядке взыскивать с граждан задолженность по обязательным платежам, в том числе налогам и штрафам, при отсутствии спора с налоговыми органами, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия").
России с 1 ноября вступит в силу закон, который позволит налоговым органам во внесудебном порядке взыскивать с граждан задолженность по обязательным платежам, в том числе налогам и штрафам, при отсутствии спора с налоговыми органами", - сказал он.
Эксперт объяснил, почему банки массово обнуляют лимиты по кредиткам
Депутат добавил, что новый закон вводит внесудебный порядок взыскания с физических лиц, которые не являются индивидуальными предпринимателями, задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в размере, не превышающем отрицательное сальдо единого налогового счета.
"Но это в случае отсутствия спора с налоговым органом. При наличии спора сохранится судебный порядок взыскания такой задолженности", - пояснил парламентарий.
Антропенко считает, что такой закон оптимизирует налоговое администрирование.
"Будет снижена нагрузки на суды. Если же гражданин не согласен с тем или иным взысканием, то он всегда имеет право на судебную защиту", - заключил он.
Россиян предупредили о важности проверки личного кабинета налогоплательщика
8 августа, 02:15
Заголовок открываемого материала