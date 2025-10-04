В России с 1 ноября изменится порядок взыскания долгов с граждан

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В России с 1 ноября вступит в силу закон, позволяющий налоговым органам во внесудебном порядке взыскивать с граждан задолженность по обязательным платежам, в том числе налогам и штрафам, при отсутствии спора с налоговыми органами, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия").

"В России с 1 ноября вступит в силу закон, который позволит налоговым органам во внесудебном порядке взыскивать с граждан задолженность по обязательным платежам, в том числе налогам и штрафам, при отсутствии спора с налоговыми органами", - сказал он.

Депутат добавил, что новый закон вводит внесудебный порядок взыскания с физических лиц, которые не являются индивидуальными предпринимателями, задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в размере, не превышающем отрицательное сальдо единого налогового счета.

"Но это в случае отсутствия спора с налоговым органом. При наличии спора сохранится судебный порядок взыскания такой задолженности", - пояснил парламентарий.

Антропенко считает, что такой закон оптимизирует налоговое администрирование.