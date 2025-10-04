https://ria.ru/20251004/rossija-2046296705.html
В России создают наземные средства контроля космического пространства
В России создают наземные средства контроля космического пространства
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Перспективные наземные средства контроля космического пространства создаются в России, сообщили в Минобороны РФ.
"В рамках реализации программы совершенствования и развития российской системы контроля космического пространства в Космических войсках создаются перспективные специализированные наземные средства контроля космического пространства", - говорится в сообщении.
Кроме того, как уточнили в ведомстве, активно идут разработки командно-измерительных систем нового поколения для переоснащения Главного испытательного космического центра имени Титова. Ввод в эксплуатацию унифицированных командно-измерительных средств позволит перейти к передовым технологиям управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.