В России создают наземные средства контроля космического пространства - РИА Новости, 04.10.2025
00:15 04.10.2025
В России создают наземные средства контроля космического пространства
В России создают наземные средства контроля космического пространства
Перспективные наземные средства контроля космического пространства создаются в России, сообщили в Минобороны РФ.
2025-10-04T00:15:00+03:00
2025-10-04T00:15:00+03:00
2025
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Перспективные наземные средства контроля космического пространства создаются в России, сообщили в Минобороны РФ.
День Космических войск отмечается в России ежегодно 4 октября.
"В рамках реализации программы совершенствования и развития российской системы контроля космического пространства в Космических войсках создаются перспективные специализированные наземные средства контроля космического пространства", - говорится в сообщении.
Кроме того, как уточнили в ведомстве, активно идут разработки командно-измерительных систем нового поколения для переоснащения Главного испытательного космического центра имени Титова. Ввод в эксплуатацию унифицированных командно-измерительных средств позволит перейти к передовым технологиям управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.
