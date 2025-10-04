В России создают наземные средства контроля космического пространства

"В рамках реализации программы совершенствования и развития российской системы контроля космического пространства в Космических войсках создаются перспективные специализированные наземные средства контроля космического пространства", - говорится в сообщении.

Кроме того, как уточнили в ведомстве, активно идут разработки командно-измерительных систем нового поколения для переоснащения Главного испытательного космического центра имени Титова. Ввод в эксплуатацию унифицированных командно-измерительных средств позволит перейти к передовым технологиям управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.