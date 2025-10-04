https://ria.ru/20251004/rospotrebnadzor-2046388521.html
Роспотребнадзор проверит сообщения о заражении вирусом Коксаки в Турции
Роспотребнадзор взял на контроль информацию о заражении российских туристов вирусом Коксаки в Турции, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 04.10.2025
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор взял на контроль информацию о заражении российских туристов вирусом Коксаки в Турции, сообщили в ведомстве.
«
"В связи с появлением в СМИ информации о том, что российские туристы в отеле Crystal Admiral Resort Suites & Spa в Сиде заразились вирусом Коксаки, Роспотребнадзор направил в Министерство здравоохранения Турции официальный запрос", — говорится в релизе.
Запрос сделали по действующему меморандуму о сотрудничестве в области борьбы с инфекциями и охраны здоровья туристов.
"В нем содержится просьба предоставить официальные данные о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", — отметили в Роспотребнадзоре
.
Там добавили, что ситуация находится на контроле.
Вирус Коксаки — это энтеровирусная инфекция, которая обычно передается через воду, пищу и при тесном контакте с зараженным человеком. Чаще всего заболевают дети, особенно в возрасте до десяти лет. При этом заболевание обычно протекает в легкой форме с умеренными симптомами, такими как небольшая лихорадка, сыпь, боль в горле и общая слабость. Для профилактики специалисты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, особенно тщательно мыть руки и избегать контакта с зараженными в местах общего пользования.