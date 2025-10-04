Роспотребнадзор проверит сообщения о заражении вирусом Коксаки в Турции

"В связи с появлением в СМИ информации о том, что российские туристы в отеле Crystal Admiral Resort Suites & Spa в Сиде заразились вирусом Коксаки, Роспотребнадзор направил в Министерство здравоохранения Турции официальный запрос", — говорится в релизе.

Вирус Коксаки — это энтеровирусная инфекция, которая обычно передается через воду, пищу и при тесном контакте с зараженным человеком. Чаще всего заболевают дети, особенно в возрасте до десяти лет. При этом заболевание обычно протекает в легкой форме с умеренными симптомами, такими как небольшая лихорадка, сыпь, боль в горле и общая слабость. Для профилактики специалисты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, особенно тщательно мыть руки и избегать контакта с зараженными в местах общего пользования.