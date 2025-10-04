Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор проверит сообщения о заражении вирусом Коксаки в Турции - РИА Новости, 04.10.2025
17:23 04.10.2025 (обновлено: 18:36 04.10.2025)
Роспотребнадзор проверит сообщения о заражении вирусом Коксаки в Турции
Роспотребнадзор проверит сообщения о заражении вирусом Коксаки в Турции - РИА Новости, 04.10.2025
Роспотребнадзор проверит сообщения о заражении вирусом Коксаки в Турции
Роспотребнадзор взял на контроль информацию о заражении российских туристов вирусом Коксаки в Турции, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 04.10.2025
здоровье - общество, турция, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Турция, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор проверит сообщения о заражении вирусом Коксаки в Турции

Роспотребнадзор проверит сообщения о заражении россиян вирусом Коксаки в Турции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг Турции на катере в Анталье
Флаг Турции на катере в Анталье - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Флаг Турции на катере в Анталье. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор взял на контроль информацию о заражении российских туристов вирусом Коксаки в Турции, сообщили в ведомстве.
«

"В связи с появлением в СМИ информации о том, что российские туристы в отеле Crystal Admiral Resort Suites & Spa в Сиде заразились вирусом Коксаки, Роспотребнадзор направил в Министерство здравоохранения Турции официальный запрос", — говорится в релизе.

1 октября, 18:38
Минздрав Владимирской области рассказал о ситуации с вирусом Коксаки
1 октября, 18:38
Запрос сделали по действующему меморандуму о сотрудничестве в области борьбы с инфекциями и охраны здоровья туристов.
"В нем содержится просьба предоставить официальные данные о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", — отметили в Роспотребнадзоре.
Там добавили, что ситуация находится на контроле.
Вирус Коксаки — это энтеровирусная инфекция, которая обычно передается через воду, пищу и при тесном контакте с зараженным человеком. Чаще всего заболевают дети, особенно в возрасте до десяти лет. При этом заболевание обычно протекает в легкой форме с умеренными симптомами, такими как небольшая лихорадка, сыпь, боль в горле и общая слабость. Для профилактики специалисты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, особенно тщательно мыть руки и избегать контакта с зараженными в местах общего пользования.
Вчера, 15:09
В турецком отеле опровергли сообщения о заражении гостей вирусом Коксаки
Вчера, 15:09
 
Здоровье - ОбществоТурцияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
