Радикалы подожгли полицейскую машину в центре Рима, пишут СМИ

Манифестанты пытались попасть в центр города через улицу, проходящую через римскую базилику Санта-Мария-Маджоре, и прилегающий к ней квартал. У собора их встретил кордон полиции, применив водометы и дубинки в противостоянии с сотней протестующих. Как свидетельствует трансляция новостного телеканала Rainews24, с места столкновения карета скорой помощи увезла как минимум одного раненого.