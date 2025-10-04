https://ria.ru/20251004/rim-2046429875.html
Радикалы подожгли полицейскую машину в центре Рима, пишут СМИ
Радикалы подожгли полицейскую машину в центре Рима, пишут СМИ - РИА Новости, 04.10.2025
Радикалы подожгли полицейскую машину в центре Рима, пишут СМИ
Группа радикалов, отколовшихся от демонстрации в поддержку Палестины, вступила в стычки с полицией в центре Рима, сообщила столичная газета Messaggero. РИА Новости, 04.10.2025
РИМ, 4 окт – РИА Новости.
Группа радикалов, отколовшихся от демонстрации в поддержку Палестины, вступила в стычки с полицией в центре Рима, сообщила столичная газета Messaggero
.
Манифестанты пытались попасть в центр города через улицу, проходящую через римскую базилику Санта-Мария-Маджоре, и прилегающий к ней квартал. У собора их встретил кордон полиции, применив водометы и дубинки в противостоянии с сотней протестующих. Как свидетельствует трансляция новостного телеканала Rainews24, с места столкновения карета скорой помощи увезла как минимум одного раненого.
В продолжившихся стычках радикалы устроили баррикаду из мусорных баков, закидывая полицию петардами и бутылками. В ответ силы правопорядка использовали слезоточивый газ и водометы. В столкновениях протестующие нанесли повреждения фасаду супермаркета и подожгли машину полиции, разбив ей окна.
В результате нескольких инцидентов полиция задержала 11 участников протестов. Установлены личности около 200 человек, отмечает Messaggero.
Как сообщила пресс-служба римского управления полиции, в шествии и митинге в поддержку Палестины
и "Флотилии стойкости", прошедшем в субботу по улицам итальянской столицы, участие принятие около 250 тысяч человек. Организаторы манифестации на месте сообщали о миллионе участников. Опознаны личности 262 человек, 12 задержаны, сообщила полиция.