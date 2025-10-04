Рейтинг@Mail.ru
Радикалы подожгли полицейскую машину в центре Рима, пишут СМИ - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:42 04.10.2025 (обновлено: 23:45 04.10.2025)
https://ria.ru/20251004/rim-2046429875.html
Радикалы подожгли полицейскую машину в центре Рима, пишут СМИ
Радикалы подожгли полицейскую машину в центре Рима, пишут СМИ - РИА Новости, 04.10.2025
Радикалы подожгли полицейскую машину в центре Рима, пишут СМИ
Группа радикалов, отколовшихся от демонстрации в поддержку Палестины, вступила в стычки с полицией в центре Рима, сообщила столичная газета Messaggero. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T23:42:00+03:00
2025-10-04T23:45:00+03:00
в мире
палестина
рим
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046389404_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b44092d917aacfd14644209ab326d6a2.jpg
https://ria.ru/20251004/london-2046427051.html
палестина
рим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046389404_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_616866509b799669811bad5a848c8073.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, палестина, рим
В мире, Палестина, Рим
Радикалы подожгли полицейскую машину в центре Рима, пишут СМИ

Messaggero: в Риме радикалы вступили в стычки с полицией и подожгли машину

© AP Photo / Alessandra TarantinoУчастники шествия в поддержку Палестины в центре Рима, Италия
Участники шествия в поддержку Палестины в центре Рима, Италия - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Участники шествия в поддержку Палестины в центре Рима, Италия
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 4 окт – РИА Новости. Группа радикалов, отколовшихся от демонстрации в поддержку Палестины, вступила в стычки с полицией в центре Рима, сообщила столичная газета Messaggero.
Манифестанты пытались попасть в центр города через улицу, проходящую через римскую базилику Санта-Мария-Маджоре, и прилегающий к ней квартал. У собора их встретил кордон полиции, применив водометы и дубинки в противостоянии с сотней протестующих. Как свидетельствует трансляция новостного телеканала Rainews24, с места столкновения карета скорой помощи увезла как минимум одного раненого.
В продолжившихся стычках радикалы устроили баррикаду из мусорных баков, закидывая полицию петардами и бутылками. В ответ силы правопорядка использовали слезоточивый газ и водометы. В столкновениях протестующие нанесли повреждения фасаду супермаркета и подожгли машину полиции, разбив ей окна.
В результате нескольких инцидентов полиция задержала 11 участников протестов. Установлены личности около 200 человек, отмечает Messaggero.
Как сообщила пресс-служба римского управления полиции, в шествии и митинге в поддержку Палестины и "Флотилии стойкости", прошедшем в субботу по улицам итальянской столицы, участие принятие около 250 тысяч человек. Организаторы манифестации на месте сообщали о миллионе участников. Опознаны личности 262 человек, 12 задержаны, сообщила полиция.
Протестующий держит самодельный палестинский флаг - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В Лондоне арестовали 442 человека на пропалестинском митинге
Вчера, 22:49
 
В миреПалестинаРим
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала