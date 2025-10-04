https://ria.ru/20251004/rim-2046405960.html

Число участников шествия в поддержку Палестины в Риме достигло миллиона

в мире

италия

джорджа мелони

палестина

рим

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046389404_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b44092d917aacfd14644209ab326d6a2.jpg

РИМ, 4 окт - РИА Новости. Участники многотысячного шествия в поддержку Палестины, прошедшие по улицам центрального Рима, достигли площади у базилики Сан-Джованни-ин-Латерано, где проводят митинг, передает корреспондент РИА Новости. Организаторы манифестации, обращающиеся к толпе через громкоговоритель у статуи Франциска Ассизского, говорят о миллионе участников митинга. Монумент святому покровителю Италии полностью занят манифестантами с палестинскими флагами. Вышедшие на площадь активисты скандируют лозунги в поддержку сопротивления палестинского народа и за отставку правительства премьер-министра Италии Джорджи Мелони. ведущие манифестации призывают к "новой интифаде" и "прекращению геноцида" в секторе Газа. Автомобильное движение в прилегающих к площади кварталах полностью парализовано. Все проезжие части заняты пешеходами из числа манифестантов, туристов и обычных горожан. Четыре станции римского метрополитена, откуда до места проведения манифестации можно добраться пешком, закрыты, автобусные маршруты пущены в объезд. В небе над площадью барражирует вертолет. Колонна демонстрантов ранее в субботу направилась от площади с античной пирамидой Цестия к Колизею и площади Сан-Джованни-ин-Латерано. Шествие растянулось на несколько километров.

италия

палестина

рим

2025

