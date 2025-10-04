Рейтинг@Mail.ru
Число участников шествия в поддержку Палестины в Риме достигло миллиона - РИА Новости, 04.10.2025
19:36 04.10.2025
Число участников шествия в поддержку Палестины в Риме достигло миллиона
Число участников шествия в поддержку Палестины в Риме достигло миллиона
в мире
италия
джорджа мелони
палестина
рим
РИМ, 4 окт - РИА Новости. Участники многотысячного шествия в поддержку Палестины, прошедшие по улицам центрального Рима, достигли площади у базилики Сан-Джованни-ин-Латерано, где проводят митинг, передает корреспондент РИА Новости. Организаторы манифестации, обращающиеся к толпе через громкоговоритель у статуи Франциска Ассизского, говорят о миллионе участников митинга. Монумент святому покровителю Италии полностью занят манифестантами с палестинскими флагами. Вышедшие на площадь активисты скандируют лозунги в поддержку сопротивления палестинского народа и за отставку правительства премьер-министра Италии Джорджи Мелони. ведущие манифестации призывают к "новой интифаде" и "прекращению геноцида" в секторе Газа. Автомобильное движение в прилегающих к площади кварталах полностью парализовано. Все проезжие части заняты пешеходами из числа манифестантов, туристов и обычных горожан. Четыре станции римского метрополитена, откуда до места проведения манифестации можно добраться пешком, закрыты, автобусные маршруты пущены в объезд. В небе над площадью барражирует вертолет. Колонна демонстрантов ранее в субботу направилась от площади с античной пирамидой Цестия к Колизею и площади Сан-Джованни-ин-Латерано. Шествие растянулось на несколько километров.
в мире, италия, джорджа мелони, палестина, рим
В мире, Италия, Джорджа Мелони, Палестина, Рим
© AP Photo / Alessandra TarantinoУчастники шествия в поддержку Палестины в центре Рима, Италия
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Участники шествия в поддержку Палестины в центре Рима, Италия
РИМ, 4 окт - РИА Новости. Участники многотысячного шествия в поддержку Палестины, прошедшие по улицам центрального Рима, достигли площади у базилики Сан-Джованни-ин-Латерано, где проводят митинг, передает корреспондент РИА Новости.
Организаторы манифестации, обращающиеся к толпе через громкоговоритель у статуи Франциска Ассизского, говорят о миллионе участников митинга.
Монумент святому покровителю Италии полностью занят манифестантами с палестинскими флагами. Вышедшие на площадь активисты скандируют лозунги в поддержку сопротивления палестинского народа и за отставку правительства премьер-министра Италии Джорджи Мелони. ведущие манифестации призывают к "новой интифаде" и "прекращению геноцида" в секторе Газа.
Автомобильное движение в прилегающих к площади кварталах полностью парализовано. Все проезжие части заняты пешеходами из числа манифестантов, туристов и обычных горожан. Четыре станции римского метрополитена, откуда до места проведения манифестации можно добраться пешком, закрыты, автобусные маршруты пущены в объезд. В небе над площадью барражирует вертолет.
Колонна демонстрантов ранее в субботу направилась от площади с античной пирамидой Цестия к Колизею и площади Сан-Джованни-ин-Латерано. Шествие растянулось на несколько километров.
В Италии более 50 полицейских пострадали на протестах в поддержку Палестины
