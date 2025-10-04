В Риме проходит многотысячное шествие в поддержку Палестины

РИМ, 4 окт - РИА Новости. Многотысячное шествие в поддержку Палестины проходит в субботу в центре Рима, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна демонстрантов направилась от площади с античной пирамидой Цестия в направлении Колизея и площади Сан-Джованни-ин-Латерано. Шествие растянулось на два километра: когда голова колонны проходила мимо Колизея с баннером "Остановите сотрудничество с Израилем, борьба с оккупацией и геноцидом", на площади рядом с пирамидой находились еще тысячи человек.
© AP Photo / Alessandra TarantinoУчастники шествия в поддержку Палестины в центре Рима, Италия
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Участники шествия в поддержку Палестины в центре Рима, Италия
Организаторы шествия, скандирующие в мегафон слоганы в поддержку палестинского народа, говорят о "сотнях тысячах" участников. Полиция Рима в комментарии РИА Новости затруднилась предварительно оценить число манифестантов.
Участников марша просят убрать любую символику партий и профсоюзов, кроме флагов Палестины. В небе над колонной барражирует вертолет. на площади у Латеранского собора после прохождения всей колонны состоится масштабный митинг.
В пятницу по всей Италии в день забастовки в поддержку палестинского народа и активистов "Флотилии стойкости" прошли манифестации и шествия. Как сообщил один из организаторов инициативы - профсоюз CGIL (Всеобщая итальянская конфедерация труда), участие в них приняли более 2 миллионов человек. По оценкам МВД, на улицы вышли почти 400 тысяч демонстрантов.