17:31 04.10.2025 (обновлено: 17:55 04.10.2025)
В Риме проходит многотысячное шествие в поддержку Палестины
Многотысячное шествие в поддержку Палестины проходит в субботу в центре Рима, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.10.2025
Новости
Многотысячное шествие в поддержку Палестины в центре Рима
Шествие растянулось на 2 километра: когда голова колонны проходила мимо Колизея с баннером "Остановите сотрудничество с Израилем, борьба с оккупацией и геноцидом", на площади рядом с пирамидой находились еще тысячи человек. Организаторы говорят о "сотнях тысячах" участников, полиция в комментарии РИА Новости затруднилась оценить их число. Участников марша просят убрать любую символику партий и профсоюзов, кроме флагов Палестины. В небе над колонной барражирует вертолет. На площади у Латеранского собора после прохождения всей колонны состоится масштабный митинг.
РИМ, 4 окт - РИА Новости. Многотысячное шествие в поддержку Палестины проходит в субботу в центре Рима, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна демонстрантов направилась от площади с античной пирамидой Цестия в направлении Колизея и площади Сан-Джованни-ин-Латерано. Шествие растянулось на два километра: когда голова колонны проходила мимо Колизея с баннером "Остановите сотрудничество с Израилем, борьба с оккупацией и геноцидом", на площади рядом с пирамидой находились еще тысячи человек.
Организаторы шествия, скандирующие в мегафон слоганы в поддержку палестинского народа, говорят о "сотнях тысячах" участников. Полиция Рима в комментарии РИА Новости затруднилась предварительно оценить число манифестантов.
Участников марша просят убрать любую символику партий и профсоюзов, кроме флагов Палестины. В небе над колонной барражирует вертолет. на площади у Латеранского собора после прохождения всей колонны состоится масштабный митинг.
В пятницу по всей Италии в день забастовки в поддержку палестинского народа и активистов "Флотилии стойкости" прошли манифестации и шествия. Как сообщил один из организаторов инициативы - профсоюз CGIL (Всеобщая итальянская конфедерация труда), участие в них приняли более 2 миллионов человек. По оценкам МВД, на улицы вышли почти 400 тысяч демонстрантов.
