Завершено расследование дела о махинациях с жилищными субсидиями Минобороны

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-заместителя начальника филиала "Южный" ФГАУ "Росжилкомплекс" Минобороны России Сергея Теры о мошенничестве с жилищными субсидиями, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Как заявляли в СК РФ в ноябре 2024 года, уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего заместителя начальника филиала "Южный" ФГАУ "Росжилкомплекс" Минобороны России Сергея Теры и ряда других граждан.

В судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, указано, что расследование дела в отношении Теры завершено, ему окончательно предъявлено обвинение в пособничестве в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, а также в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.