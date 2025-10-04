Рейтинг@Mail.ru
Завершено расследование дела о махинациях с жилищными субсидиями Минобороны - РИА Новости, 04.10.2025
06:27 04.10.2025
Завершено расследование дела о махинациях с жилищными субсидиями Минобороны
Завершено расследование дела о махинациях с жилищными субсидиями Минобороны - РИА Новости, 04.10.2025
Завершено расследование дела о махинациях с жилищными субсидиями Минобороны
Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-заместителя начальника филиала "Южный" ФГАУ "Росжилкомплекс" Минобороны России Сергея Теры о... РИА Новости, 04.10.2025
Завершено расследование дела о махинациях с жилищными субсидиями Минобороны

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-заместителя начальника филиала "Южный" ФГАУ "Росжилкомплекс" Минобороны России Сергея Теры о мошенничестве с жилищными субсидиями, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как заявляли в СК РФ в ноябре 2024 года, уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего заместителя начальника филиала "Южный" ФГАУ "Росжилкомплекс" Минобороны России Сергея Теры и ряда других граждан.
В судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, указано, что расследование дела в отношении Теры завершено, ему окончательно предъявлено обвинение в пособничестве в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, а также в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.
По данным следствия, в 2021-2024 годах Сергей Тера, Марина Тера, Ирина Шустова, Залина Каирова и Марина Дзукаева за взятку помогли Геннадию Гаеву и Эльбрусу Тебиеву получить увеличенные жилищные субсидии, внеся в жилищные дела ложные данные, и причинили Минобороны России ущерб в несколько десятков миллионов рублей.
