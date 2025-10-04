https://ria.ru/20251004/pvo-2046415072.html
Российские силы ПВО сбили 11 украинских БПЛА над тремя регионами России
Средства ПВО в период с 17.00 мск до 20.00 мск сбили 11 украинских БПЛА над тремя регионам России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T20:47:00+03:00
безопасность
россия
белгородская область
тульская область
