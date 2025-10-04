Рейтинг@Mail.ru
Российские силы ПВО сбили 11 украинских БПЛА над тремя регионами России - РИА Новости, 04.10.2025
20:47 04.10.2025
Российские силы ПВО сбили 11 украинских БПЛА над тремя регионами России
Средства ПВО в период с 17.00 мск до 20.00 мск сбили 11 украинских БПЛА над тремя регионам России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 04.10.2025
безопасность, россия, белгородская область, тульская область
Безопасность, Россия, Белгородская область, Тульская область
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Средства ПВО в период с 17.00 мск до 20.00 мск сбили 11 украинских БПЛА над тремя регионам России, сообщило Минобороны РФ.
"Четвертого октября текущего года в период с 17.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА – над территорией Белгородской области, два БПЛА – над территорией Тульской области и один БПЛА – над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.
Российские силы ПВО уничтожили 17 БПЛА ВСУ за четыре часа
