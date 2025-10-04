Рейтинг@Mail.ru
Российские силы ПВО уничтожили 17 БПЛА ВСУ за четыре часа
17:42 04.10.2025 (обновлено: 17:47 04.10.2025)
Российские силы ПВО уничтожили 17 БПЛА ВСУ за четыре часа
Средства ПВО в период с 13.00 мск до 17.00 мск сбили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над пятью регионами РФ, сообщило в субботу РИА Новости, 04.10.2025
россия, безопасность, белгородская область, курская область
Россия, Безопасность, Белгородская область, Курская область
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Средства ПВО в период с 13.00 мск до 17.00 мск сбили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над пятью регионами РФ, сообщило в субботу Минобороны России.
"Четвертого октября текущего года в период с 13.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА - над территорией Белгородской области, два БПЛА - над территорией Курской области, один БПЛА - над территорией Брянской области, один БПЛА - над территорией Орловской области и один БПЛА - над территорией Тульской области", - говорится в сообщении министерства.
Российская ПВО сбила 314 украинских беспилотников за сутки
Россия Безопасность Белгородская область Курская область
 
 
