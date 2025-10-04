https://ria.ru/20251004/pvo-2046391827.html
Российские силы ПВО уничтожили 17 БПЛА ВСУ за четыре часа
Российские силы ПВО уничтожили 17 БПЛА ВСУ за четыре часа - РИА Новости, 04.10.2025
Российские силы ПВО уничтожили 17 БПЛА ВСУ за четыре часа
Средства ПВО в период с 13.00 мск до 17.00 мск сбили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над пятью регионами РФ, сообщило в субботу РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T17:42:00+03:00
2025-10-04T17:42:00+03:00
2025-10-04T17:47:00+03:00
россия
безопасность
белгородская область
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173107_0:0:3208:1806_1920x0_80_0_0_7a639b2a6c2f5e847889c1281ee58430.jpg
https://ria.ru/20251004/vs-2046347795.html
россия
белгородская область
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173107_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_ea3c30baa813037a7c188586595601b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, белгородская область, курская область
Россия, Безопасность, Белгородская область, Курская область
Российские силы ПВО уничтожили 17 БПЛА ВСУ за четыре часа
Российские силы ПВО уничтожили 17 украинских дронов с 13.00 до 17.00