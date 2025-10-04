https://ria.ru/20251004/pvo-2046358072.html
Над тремя российскими регионами сбили 20 украинских беспилотников
Над тремя российскими регионами сбили 20 украинских беспилотников - РИА Новости, 04.10.2025
Над тремя российскими регионами сбили 20 украинских беспилотников
Средства ПВО в период с 11.00 мск до 13.00 мск сбили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над тремя регионами РФ, сообщило... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T14:08:00+03:00
2025-10-04T14:08:00+03:00
2025-10-04T14:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
орловская область
белгородская область
брянская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
орловская область
белгородская область
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, орловская область, белгородская область, брянская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Орловская область, Белгородская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Над тремя российскими регионами сбили 20 украинских беспилотников
ПВО сбила 20 украинских беспилотников над тремя регионами России за два часа