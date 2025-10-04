Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Силы ПВО за ночь отразили атаку украинских беспилотников в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
"Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Новошахтинске, Каменском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районе. Люди не пострадали", — написал он.
Губернатор отметил, что от падения фрагментов дронов в Чертковском районе в поле загорелась трава, пожар ликвидирован на площади 600 квадратных метров.
Также повреждения получили линии электропередач.
"Из-за повреждения ЛЭП отключена подача электроэнергии в хуторах Терновской, Маньковский и Сидоровский. Восстановительные работы аварийные службы проведут в светлое время суток", — добавил Слюсарь.
Позднее Минобороны сообщило, что на регионом уничтожили 11 БПЛА. Всего за ночь над Россией — 117.
