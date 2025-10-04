https://ria.ru/20251004/pvo-2046316426.html
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Волгоградской области
ПВО ночью отразила атаку беспилотников на территорию Волгоградской области, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале администрации региона со ссылкой на... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T06:44:00+03:00
2025-10-04T06:44:00+03:00
2025-10-04T06:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
волгоградская область
андрей бочаров
волгоградская область
2025
Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА в Волгоградской области, пострадавших нет