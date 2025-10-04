https://ria.ru/20251004/pvo--2046339596.html
ПВО сбила 29 украинских беспилотников над Белгородской областью
ПВО сбила 29 украинских беспилотников над Белгородской областью
Силы ПВО в период с 8.00 мск до 11.00 мск сбили 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило... РИА Новости, 04.10.2025
Средства ПВО сбили 29 украинских беспилотников над Белгородской областью