СМИ рассказали, какие сигналы Путин послал Западу на "Валдае"
04.10.2025
СМИ рассказали, какие сигналы Путин послал Западу на "Валдае"
Путин послал Западу важные сигналы во время выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай", пишет индийское издание Firstpost."Это было одновременно и... РИА Новости, 04.10.2025
выступление путина на "валдае" — 2025
СМИ рассказали, какие сигналы Путин послал Западу на "Валдае"

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Путин послал Западу важные сигналы во время выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай", пишет индийское издание Firstpost.
"Это было одновременно и предупреждение, и манифест о том, что Россия готова к долгосрочному противостоянию и в украинском вопросе, и с Западной гегемонией в целом", — отмечается в материале.
Кроме того, издание подчеркнуло, что форум "Валдай" уже давно стал одной из важнейших площадок Кремля для обозначения своей политики.
Президент России традиционно принял участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". В своем выступлении он затронул проблемы нового миропорядка, двусторонних отношений с США, Индией и Китаем, а также ситуацию вокруг украинского конфликта.
Путин добавил, что для Европы еще не все потеряно и в Старом Свете остались национально ориентированные силы. "Если они дальше будут набирать обороты, Европа будет возрождаться", — подчеркнул он, отметив, что это зависит не от России, а от самих европейцев.
