СМИ рассказали, какие сигналы Путин послал Западу на "Валдае"

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Путин послал Западу важные сигналы во время выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай", пишет индийское издание Firstpost.
"Это было одновременно и предупреждение, и манифест о том, что Россия готова к долгосрочному противостоянию и в украинском вопросе, и с Западной гегемонией в целом", — отмечается в материале.
Кроме того, издание подчеркнуло, что форум "Валдай" уже давно стал одной из важнейших площадок Кремля для обозначения своей политики.
Путин добавил, что для Европы еще не все потеряно и в Старом Свете остались национально ориентированные силы. "Если они дальше будут набирать обороты, Европа будет возрождаться", — подчеркнул он, отметив, что это зависит не от России, а от самих европейцев.
3 октября, 02:12