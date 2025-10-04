Рейтинг@Mail.ru
В Британии сделали заявление о Путине после выступления на Валдае - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:04 04.10.2025 (обновлено: 13:17 04.10.2025)
https://ria.ru/20251004/putin-2046333768.html
В Британии сделали заявление о Путине после выступления на Валдае
В Британии сделали заявление о Путине после выступления на Валдае - РИА Новости, 04.10.2025
В Британии сделали заявление о Путине после выступления на Валдае
РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T10:04:00+03:00
2025-10-04T13:17:00+03:00
в мире
россия
валдай
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045994406_172:0:3075:1633_1920x0_80_0_0_c78cf638bc360174203f7cca1f673ddc.jpg
https://ria.ru/20251004/putin-2046326860.html
россия
валдай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045994406_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_f4453e31248eed6279db4ad05b3e847d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, валдай, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Россия, Валдай, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
В Британии сделали заявление о Путине после выступления на Валдае

Аналитик Меркурис отметил уверенность Путина в ходе выступления на Валдае

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин во время выступления на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" произвел впечатление уверенного и сильного политического лидера, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"Я хочу сказать, что в ходе этого выступления меня впечатлило в Путине то, что он снова был расслабленным, уверенным в себе и остроумным. <…> В целом у меня сложилось впечатление, что это очень уверенный в себе политический лидер, тот, кто чувствует, что <…> ситуация все больше складывается в его пользу", — сказал он.
Аналитик также сравнил атмосферу на заседании "Валдая" с обстановкой на саммите ЕС в Копенгагене, где вместо уверенности чувствовались гнев и страх.
Президент России традиционно принял участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". В своей речи и во время дискуссии он затронул проблемы нового миропорядка, двусторонних отношений с США, Индией и Китаем, а также ситуацию вокруг украинского конфликта.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
На Западе сообщили Зеленскому плохие новости после выступления Путина
Вчера, 09:09
 
В миреРоссияВалдайВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала