09:23 04.10.2025 (обновлено: 10:52 04.10.2025)
Путин отметил огромный вклад Космических войск в обороноспособность
владимир путин, россия, воздушно-космические силы россии
Владимир Путин, Россия, Воздушно-космические силы России

Путин отметил огромный вклад Космических войск в обороноспособность

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил военных с Днем Космических войск и отметил их большой вклад в обороноспособность.
"Уверен, что вы и впредь будете твердо стоять на страже стратегических интересов нашего государства, вносить значимый вклад в реализацию национальной космической программы, обеспечение обороноспособности Родины", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Он подчеркнул, что Воздушно-космические силы бережно хранят и развивают славные традиции предшественников.
Путин назвал их основными задачами управление спутниковыми группировками военного и двойного назначения, выявление угроз в космосе и их эффективное отражение.
Президент ранее отмечал, что личный состав, солдаты и офицеры ВКС проявили мужество и отвагу в ходе спецоперации, совершили тысячи боевых вылетов, показали высочайшее мастерство, решая поставленные задачи.
Владимир ПутинРоссияВоздушно-космические силы России
 
 
