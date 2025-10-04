Путин отметил огромный вклад Космических войск в обороноспособность

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил военных с Днем Космических войск и отметил их большой вклад в обороноспособность.
"Уверен, что вы и впредь будете твердо стоять на страже стратегических интересов нашего государства, вносить значимый вклад в реализацию национальной космической программы, обеспечение обороноспособности Родины", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Он подчеркнул, что Воздушно-космические силы бережно хранят и развивают славные традиции предшественников.
Путин назвал их основными задачами управление спутниковыми группировками военного и двойного назначения, выявление угроз в космосе и их эффективное отражение.
Президент ранее отмечал, что личный состав, солдаты и офицеры ВКС проявили мужество и отвагу в ходе спецоперации, совершили тысячи боевых вылетов, показали высочайшее мастерство, решая поставленные задачи.
