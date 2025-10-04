МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Возможная передача Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk не поможет Киеву изменить ситуацию на поле боя, пишет издание Strategic Culture.
По мнению издания, ни одна из переданных киевскому режиму партнерами систем вооружений — истребителей и танков западного производства — не помогла ВСУ добиться хоть каких-то успехов в военном отношении.
В ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заявил, что поставка Киеву ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя. Он также отметил, что применение Киевом американских ракет нанесет ущерб отношениям России и США.
В воскресенье вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, но последнее слово остается за Дональдом Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет.
Как утверждает Wall Street Journal, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но он не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал очень серьезными заявления о возможной передаче Украине американских ракет Tomahawk.
