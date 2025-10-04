Рейтинг@Mail.ru
09:09 04.10.2025 (обновлено: 13:13 04.10.2025)
На Западе сообщили Зеленскому плохие новости после выступления Путина
На Западе сообщили Зеленскому плохие новости после выступления Путина
в мире, украина, киев, россия, владимир путин, дональд трамп, нато
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Возможная передача Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk не поможет Киеву изменить ситуацию на поле боя, пишет издание Strategic Culture.
"Как отметил Путин, даже если ракеты Tomahawk были бы поставлены, они не изменили бы ситуацию на поле боя, где поддерживаемые НАТО украинские войска стремительно теряют территорию по всей линии фронта. НАТО проиграло войну", — говорится в материале.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Мировые СМИ оценили выступление Путина на "Валдае"
3 октября, 01:34
По мнению издания, ни одна из переданных киевскому режиму партнерами систем вооружений — истребителей и танков западного производства — не помогла ВСУ добиться хоть каких-то успехов в военном отношении.
В ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заявил, что поставка Киеву ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя. Он также отметил, что применение Киевом американских ракет нанесет ущерб отношениям России и США.
В воскресенье вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, но последнее слово остается за Дональдом Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет.
Как утверждает Wall Street Journal, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но он не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал очень серьезными заявления о возможной передаче Украине американских ракет Tomahawk.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай. 2 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Японские СМИ забили тревогу после выступления Путина на "Валдае"
3 октября, 05:45
 
