На Западе отреагировали на шутку Путина - РИА Новости, 04.10.2025
08:55 04.10.2025 (обновлено: 15:22 04.10.2025)
На Западе отреагировали на шутку Путина
в мире
россия
владимир путин
евросоюз
в мире, россия, владимир путин, евросоюз
В мире, Россия, Владимир Путин, Евросоюз
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Журналист Томас Фази в соцсети X шуткой отреагировал на слова президента России Владимира Путина об истерии в ЕС из-за дронов.

"Российские беспилотники — это новые НЛО. За исключением того, что последние реальны", — написал он.
Путин, выступая на "Валдае", пошутил, что не будет больше отправлять беспилотники ни в Данию, ни во Францию, ни еще куда-либо. Он добавил, что история с дронами похожа на истерику, связанную с НЛО.

Польский премьер Дональд Туск в середине сентября выступил с утверждением, что над территорий страны были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств не привел.
После этого сразу несколько стран начали жаловаться на появление в их воздушном пространстве неопознанных дронов.
В свою очередь, в Кремле назвали заявления о причастности России голословными.
