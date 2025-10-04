https://ria.ru/20251004/putin-2046310486.html
Вопрос о Путине загнал представителя ЕС в тупик
Еврокомиссия не следит за выступлениями президента России Владимира Путина, об этом на брифинге в Брюсселе заявила представитель Еврокомиссии Паула Пинью, чьи... РИА Новости, 04.10.2025
Пинью: ЕК не следила за выступлением Путина на "Валдае"