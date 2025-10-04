Рейтинг@Mail.ru
Вопрос о Путине загнал представителя ЕС в тупик - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:28 04.10.2025 (обновлено: 04:34 04.10.2025)
https://ria.ru/20251004/putin-2046310486.html
Вопрос о Путине загнал представителя ЕС в тупик
Вопрос о Путине загнал представителя ЕС в тупик - РИА Новости, 04.10.2025
Вопрос о Путине загнал представителя ЕС в тупик
Еврокомиссия не следит за выступлениями президента России Владимира Путина, об этом на брифинге в Брюсселе заявила представитель Еврокомиссии Паула Пинью, чьи... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T04:28:00+03:00
2025-10-04T04:34:00+03:00
в мире
европа
россия
брюссель
федор лукьянов
владимир путин
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1919045540_303:568:2933:2048_1920x0_80_0_0_8958aa9f3b3c546569398277dd9760cf.jpg
https://ria.ru/20251003/putin-2046090377.html
https://ria.ru/20251002/putin-2046043268.html
европа
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1919045540_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0c424885aee47906d05e69835b5a4cb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, брюссель, федор лукьянов, владимир путин, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Европа, Россия, Брюссель, Федор Лукьянов, Владимир Путин, Еврокомиссия, Евросоюз
Вопрос о Путине загнал представителя ЕС в тупик

Пинью: ЕК не следила за выступлением Путина на "Валдае"

© AP Photo / Virginia MayoЛюди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Еврокомиссия не следит за выступлениями президента России Владимира Путина, об этом на брифинге в Брюсселе заявила представитель Еврокомиссии Паула Пинью, чьи слова приводит газета La Repubblica.
“Мы не отслеживаем все выступления президента Путина”, — сказала она, не сумев ответить на вопрос журналистов о словах российского лидера о БПЛА над ЕС и растущей милитаризации Европы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Мир услышал предупреждение Путина
Вчера, 08:00
Пиньо также отказалась комментировать, почему именно ЕК начала игнорировать мероприятия с участием Путина.
В четверг президент России традиционно принял участие в заседании клуба. В своей речи он затронул проблемы нового миропорядка, двусторонних отношений с США, Индией и Китаем, а также украинский конфликт. Отвечая на вопрос директора по научной работе Фонда развития и поддержки клуба Федора Лукьянова но беспилотниках над Европой глава государства пошутил, что больше не будет запускать дроны — ни в Данию, ни во Францию, ни еще куда-либо.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин на "Валдае": пусть попробуют — Россия ответит жестко и быстро
2 октября, 22:12
 
В миреЕвропаРоссияБрюссельФедор ЛукьяновВладимир ПутинЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала