В Чувашии вспыхнул пожар на птицефабрике - РИА Новости, 04.10.2025
13:04 04.10.2025 (обновлено: 13:15 04.10.2025)
В Чувашии вспыхнул пожар на птицефабрике
В Чувашии вспыхнул пожар на птицефабрике
чебоксары, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Чебоксары, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Чувашии вспыхнул пожар на птицефабрике

Четыреста цыплят погибли при пожаре на птицефабрике в Чувашии

© Фото : ГУ МЧС России по Чувашской РеспубликеСотрудеики МЧС на месте пожара на птицефабрике в Чебоксарском округе Чувашии
Сотрудеики МЧС на месте пожара на птицефабрике в Чебоксарском округе Чувашии - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Чувашской Республике
Сотрудеики МЧС на месте пожара на птицефабрике в Чебоксарском округе Чувашии
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Четыреста цыплят погибли при пожаре на птицефабрике под Чебоксарами, сообщает МЧС Чувашии.
ЧП произошло вечером 3 октября на территории предприятия в селе Хурынлых.
"Огонь вспыхнул в здании птичника, охватив часть транспортировочной ленты одной из клеточных батарей. В результате пожара погибли более 400 цыплят", - говорится в сообщении.
Отмечается, что персонал птицефабрики успел потушить пламя самостоятельно до прибытия спасателей. Площадь возгорания составила 17 квадратных метров.
ЧебоксарыМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
