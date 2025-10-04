В Чувашии вспыхнул пожар на птицефабрике

ЧП произошло вечером 3 октября на территории предприятия в селе Хурынлых.

"Огонь вспыхнул в здании птичника, охватив часть транспортировочной ленты одной из клеточных батарей. В результате пожара погибли более 400 цыплят", - говорится в сообщении.