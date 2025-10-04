https://ria.ru/20251004/ptitsefabrika-2046351261.html
В Чувашии вспыхнул пожар на птицефабрике
Четыреста цыплят погибли при пожаре на птицефабрике под Чебоксарами, сообщает МЧС Чувашии. РИА Новости, 04.10.2025
Четыреста цыплят погибли при пожаре на птицефабрике в Чувашии