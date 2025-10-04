Президент Словакии поздравил ANO с победой на выборах в Чехии

БРАТИСЛАВА, 4 окт - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини поздравил оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан") с победой на парламентских выборах в Чехии, надеется, что сформированный после выборов кабмин внесет вклад в развитие чешско-словацких отношений.

Ранее в субботу Чешское ТВ со ссылкой на статуправление сообщило, что оппозиционное движение ANO практически выиграло выборы в парламент Чехии, набрав 35,77% голосов после подсчета на 92,4% участков.

"Поздравляю граждан Чехии со спокойными и демократическими выборами с высокой явкой. Поздравляю и победителя выборов, движение ANO и его председателя Андрея Бабиша . Верю, что у Чехии после выборов будет правительство, которое посодействует развитию словацко-чешских отношений и поможет оживить сотрудничество в рамках стран V4 (Вишеградской группы: Польша , Чехия, Словакия Венгрия – рег.)", - написал Пеллегрини на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в субботу.

Как ранее отмечало агентство ЧТК, правительство Чехии весной 2024 года приостановило проведение межправительственных консультаций с кабмином Словакии, обосновав это решение разницей во взглядах двух стран на ключевые внешнеполитические проблемы, в частности, по вопросу военной помощи Украине . Чехия является одним из самых активных поставщиков оружия на Украину. В свою очередь, правительство словацкого премьера Роберта Фицо сразу после прихода к власти после парламентских выборов в Словакии осенью 2023 года прекратило поставки вооружений Киеву из государственных резервов.