Президент Словакии поздравил ANO с победой на выборах в Чехии - РИА Новости, 04.10.2025
19:47 04.10.2025
Президент Словакии поздравил ANO с победой на выборах в Чехии
Президент Словакии поздравил ANO с победой на выборах в Чехии - РИА Новости, 04.10.2025
Президент Словакии поздравил ANO с победой на выборах в Чехии
Президент Словакии Петер Пеллегрини поздравил оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан") с победой на парламентских выборах в Чехии, надеется, что РИА Новости, 04.10.2025
Президент Словакии поздравил ANO с победой на выборах в Чехии

Пеллегрини поздравил движение ANO с победой на выборах в Чехии

БРАТИСЛАВА, 4 окт - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини поздравил оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан") с победой на парламентских выборах в Чехии, надеется, что сформированный после выборов кабмин внесет вклад в развитие чешско-словацких отношений.
Ранее в субботу Чешское ТВ со ссылкой на статуправление сообщило, что оппозиционное движение ANO практически выиграло выборы в парламент Чехии, набрав 35,77% голосов после подсчета на 92,4% участков.
"Поздравляю граждан Чехии со спокойными и демократическими выборами с высокой явкой. Поздравляю и победителя выборов, движение ANO и его председателя Андрея Бабиша. Верю, что у Чехии после выборов будет правительство, которое посодействует развитию словацко-чешских отношений и поможет оживить сотрудничество в рамках стран V4 (Вишеградской группы: Польша, Чехия, Словакия, Венгрия – рег.)", - написал Пеллегрини на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в субботу.
Как ранее отмечало агентство ЧТК, правительство Чехии весной 2024 года приостановило проведение межправительственных консультаций с кабмином Словакии, обосновав это решение разницей во взглядах двух стран на ключевые внешнеполитические проблемы, в частности, по вопросу военной помощи Украине. Чехия является одним из самых активных поставщиков оружия на Украину. В свою очередь, правительство словацкого премьера Роберта Фицо сразу после прихода к власти после парламентских выборов в Словакии осенью 2023 года прекратило поставки вооружений Киеву из государственных резервов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
