Премьер Словакии поздравил Бабиша с победой на выборах в Чехии

БРАТИСЛАВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо поздравил главу оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрея Бабиша с победой на парламентских выборах в Чехии и пожелал ему удачи при формировании правительственной коалиции.