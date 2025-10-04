Премьер Словакии поздравил Бабиша с победой на выборах в Чехии

БРАТИСЛАВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо поздравил главу оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрея Бабиша с победой на парламентских выборах в Чехии и пожелал ему удачи при формировании правительственной коалиции.
Движение ANO выигрывает выборы в нижнюю палату парламента Чехии: после подсчета данных на 99,48% участков оно набрало 34,71% голосов избирателей. Занявшая второе место правящая коалиция SPOLU ("Вместе"), возглавляемая премьером Петром Фиалой, набрала 23,24% голосов избирателей.
"Только что я по телефону поздравил победителя чешских парламентских выборов, господина (экс-премьера) Андрея Бабиша и пожелал ему удачи и много мудрости при преобразовании его победы на выборах в новую правительственную коалицию", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook*.
В субботу президент Словакии Петер Пеллегрини также поздравил ANO с победой на парламентских выборах, выразив надежду, что сформированный после этого кабмин внесет вклад в развитие чешско-словацких отношений и оживит сотрудничество в рамках Вишеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия).
Как ранее передавало агентство ЧТК, правительство Чехии весной 2024 года приостановило проведение межправительственных консультаций с кабмином Словакии, обосновав это решение разницей во взглядах двух стран на ключевые внешнеполитические проблемы, в частности по вопросу военной помощи Украине. Чехия - один из самых активных поставщиков оружия киевскому режиму. В свою очередь, правительство Фицо сразу после прихода к власти после парламентских выборов в Словакии осенью 2023 года прекратило поставки вооружений Киеву из государственных резервов.
