Премьер Словакии поздравил Бабиша с победой на выборах в Чехии - РИА Новости, 04.10.2025
21:19 04.10.2025
Премьер Словакии поздравил Бабиша с победой на выборах в Чехии
Премьер Словакии поздравил Бабиша с победой на выборах в Чехии - РИА Новости, 04.10.2025
Премьер Словакии поздравил Бабиша с победой на выборах в Чехии
Премьер Словакии Роберт Фицо поздравил главу оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрея Бабиша с победой на парламентских выборах в Чехии... РИА Новости, 04.10.2025
в мире, словакия, чехия, роберт фицо, андрей бабиш, петер пеллегрини, вишеградская группа
В мире, Словакия, Чехия, Роберт Фицо, Андрей Бабиш, Петер Пеллегрини, Вишеградская группа
Премьер Словакии поздравил Бабиша с победой на выборах в Чехии

Премьер Словакии Фицо поздравил лидера ANO Бабиша с победой на выборах в Чехии

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо поздравил главу оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрея Бабиша с победой на парламентских выборах в Чехии и пожелал ему удачи при формировании правительственной коалиции.
Движение ANO выигрывает выборы в нижнюю палату парламента Чехии: после подсчета данных на 99,48% участков оно набрало 34,71% голосов избирателей. Занявшая второе место правящая коалиция SPOLU ("Вместе"), возглавляемая премьером Петром Фиалой, набрала 23,24% голосов избирателей.
Голосование на избирательном участке в Чехии - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Премьер Чехии признал победу Бабиша на выборах
Вчера, 20:05
"Только что я по телефону поздравил победителя чешских парламентских выборов, господина (экс-премьера) Андрея Бабиша и пожелал ему удачи и много мудрости при преобразовании его победы на выборах в новую правительственную коалицию", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook*.
В субботу президент Словакии Петер Пеллегрини также поздравил ANO с победой на парламентских выборах, выразив надежду, что сформированный после этого кабмин внесет вклад в развитие чешско-словацких отношений и оживит сотрудничество в рамках Вишеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия).
Как ранее передавало агентство ЧТК, правительство Чехии весной 2024 года приостановило проведение межправительственных консультаций с кабмином Словакии, обосновав это решение разницей во взглядах двух стран на ключевые внешнеполитические проблемы, в частности по вопросу военной помощи Украине. Чехия - один из самых активных поставщиков оружия киевскому режиму. В свою очередь, правительство Фицо сразу после прихода к власти после парламентских выборов в Словакии осенью 2023 года прекратило поставки вооружений Киеву из государственных резервов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Человек опускает бюллетень в избирательную урну в Чехии - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Явка на выборах в парламент Чехии составила около 55%, сообщили СМИ
Вчера, 15:04
 
В миреСловакияЧехияРоберт ФицоАндрей БабишПетер ПеллегриниВишеградская группа
 
 
