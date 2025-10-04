Рейтинг@Mail.ru
Правительство одобрило проект о регистрации коренных народов Севера - РИА Новости, 04.10.2025
14:19 04.10.2025
Правительство одобрило проект о регистрации коренных народов Севера
Правительство одобрило проект о регистрации коренных народов Севера - РИА Новости, 04.10.2025
Правительство одобрило проект о регистрации коренных народов Севера
Правительство России одобрило законопроект, посвященный вопросу регистрационного учета представителей коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. РИА Новости, 04.10.2025
общество
север
дальний восток
россия
север
дальний восток
россия
Новости
общество, север, дальний восток, россия
Общество, Север, Дальний Восток, Россия
Правительство одобрило проект о регистрации коренных народов Севера

Правительство одобрило проект о регистрации коренных народов Севера и Сибири

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект, посвященный вопросу регистрационного учета представителей коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Заседание кабмина прошло в пятницу.
"Решения, принятые на заседании правительства 3 октября 2025 года... О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 61 Закона Российской Федерации "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации"... Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 61 Закона Российской Федерации "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что проект федерального закона разработан в целях исключения неопределенности правового регулирования вопросов, связанных с порядком подтверждения ведения отдельными коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока кочевого и (или) полукочевого образа жизни для их регистрационного учета.
Участники гонок на оленьих упряжках в рамках национального праздника народов Крайнего Севера - Дня оленевода в Салехарде - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Глава ФАДН рассказал о росте численности коренных малочисленных народов
9 сентября, 04:58
 
Общество
 
 
