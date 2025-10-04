Правительство одобрило проект о регистрации коренных народов Севера

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект, посвященный вопросу регистрационного учета представителей коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Заседание кабмина прошло в пятницу.
"Решения, принятые на заседании правительства 3 октября 2025 года... О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 61 Закона Российской Федерации "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации"... Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 61 Закона Российской Федерации "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что проект федерального закона разработан в целях исключения неопределенности правового регулирования вопросов, связанных с порядком подтверждения ведения отдельными коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока кочевого и (или) полукочевого образа жизни для их регистрационного учета.