Правительство выделит деньги на мероприятия проекта беспилотных авиасистем
Правительство РФ приняло законопроект о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы". РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T14:04:00+03:00
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Правительство РФ приняло законопроект о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы".
Заседание кабмина прошло в пятницу.
"Решения, принятые на заседании правительства 3 октября 2025 года... О выделении Минобрнауки России
в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований... Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что проект распоряжения направлен на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации "Университет Национальной технологической инициативы 2035" в целях обеспечения реализации мероприятий по профессиональному развитию в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы".