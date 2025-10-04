Правительство выделит деньги на мероприятия проекта беспилотных авиасистем

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Правительство РФ приняло законопроект о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы".

Отмечается, что проект распоряжения направлен на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации "Университет Национальной технологической инициативы 2035" в целях обеспечения реализации мероприятий по профессиональному развитию в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы".