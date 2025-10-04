Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области потушили открытое горение в административном здании - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/pozhar-2046394113.html
В Нижегородской области потушили открытое горение в административном здании
В Нижегородской области потушили открытое горение в административном здании - РИА Новости, 04.10.2025
В Нижегородской области потушили открытое горение в административном здании
Ликвидацию открытого горения объявили на месте пожара в Нижегородской области, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T18:02:00+03:00
2025-10-04T18:02:00+03:00
происшествия
нижегородская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046380827_0:322:960:862_1920x0_80_0_0_c016e711b63574ae08de676335ef7689.jpg
https://ria.ru/20251004/gorenie-2046393761.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046380827_0:232:960:952_1920x0_80_0_0_4fe7ce03058c9d12fee0d53e094ae90c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области потушили открытое горение в административном здании

В Нижегородской области потушили открытый огонь на площади в 875 квадратов

© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиЛиквидация пожара в административном здании в Нижегородской области
Ликвидация пожара в административном здании в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
Ликвидация пожара в административном здании в Нижегородской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Ликвидацию открытого горения объявили на месте пожара в Нижегородской области, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС России.
Возгорание произошло в субботу в рабочем поселке Большое Мурашкино в здании на улице Свободы, 67А, где находится магазин Fix Price. МЧС РФ заявило, что пожар локализовали на площади в 875 квадратных метров.
"На месте пожара в Нижегородской области объявлена ликвидация открытого горения. Проводятся проливка и разборка конструкций. Пострадавших нет", - говорится в сообщении министерства.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В Волгограде потушили открытый огонь в промзоне
Вчера, 17:58
 
ПроисшествияНижегородская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала