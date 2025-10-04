Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области загорелось административное здание
13:24 04.10.2025 (обновлено: 16:29 04.10.2025)
В Нижегородской области загорелось административное здание
В Нижегородской области загорелось административное здание
Пожарные ликвидируют пожар на площади 700 "квадратов" в административном здании Нижегородской области, огонь перешел на кровлю здания, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 04.10.2025
происшествия
нижегородская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия, нижегородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области загорелось административное здание

В Нижегородской области горит административное здание на площади 700 квадратов

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Пожарные ликвидируют пожар на площади 700 "квадратов" в административном здании Нижегородской области, огонь перешел на кровлю здания, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Нижегородская область, р.п. Большое Мурашкино, ул. Свободы, д. 67А. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит административное здание. Произошло обрушение перекрытий между цокольным и первым этажами с переходом огня на кровлю. Площадь пожара составляет 700 квадратных метров", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Пожарные наращивают силы и средства, заключили в ведомстве.
