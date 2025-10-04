https://ria.ru/20251004/pozhar-2046353698.html
В Нижегородской области загорелось административное здание
В Нижегородской области загорелось административное здание - РИА Новости, 04.10.2025
В Нижегородской области загорелось административное здание
Пожарные ликвидируют пожар на площади 700 "квадратов" в административном здании Нижегородской области, огонь перешел на кровлю здания, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T13:24:00+03:00
2025-10-04T13:24:00+03:00
2025-10-04T16:29:00+03:00
происшествия
нижегородская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046380827_0:322:960:862_1920x0_80_0_0_c016e711b63574ae08de676335ef7689.jpg
https://ria.ru/20250928/moskva-2044939753.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046380827_0:232:960:952_1920x0_80_0_0_4fe7ce03058c9d12fee0d53e094ae90c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области загорелось административное здание
В Нижегородской области горит административное здание на площади 700 квадратов