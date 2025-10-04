Рейтинг@Mail.ru
В Шебекино мужчина пострадал из-за детонации взрывного устройства
23:09 04.10.2025
В Шебекино мужчина пострадал из-за детонации взрывного устройства
В Шебекино мужчина пострадал из-за детонации взрывного устройства - РИА Новости, 04.10.2025
В Шебекино мужчина пострадал из-за детонации взрывного устройства
Мирный житель пострадал из-за детонации взрывного устройства в белгородском Шебекино, он получил минно-взрывную травму и открытый перелом ноги, сообщил... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T23:09:00+03:00
2025-10-04T23:09:00+03:00
происшествия
шебекино
вячеслав гладков
шебекино
Новости
происшествия, шебекино, вячеслав гладков
Происшествия, Шебекино, Вячеслав Гладков
В Шебекино мужчина пострадал из-за детонации взрывного устройства

В Белгородском Шебекино мужчина пострадал из-за детонации взрывного устройства

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мирный житель пострадал из-за детонации взрывного устройства в белгородском Шебекино, он получил минно-взрывную травму и открытый перелом ноги, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В городе Шебекино пострадал мирный житель. На своем участке мужчина наступил на взрывное устройство, которое сдетонировало. В стабильно тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой и открытым переломом ноги бригада скорой доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он в своем Telegram-канале.
ПроисшествияШебекиноВячеслав Гладков
 
 
