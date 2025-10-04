https://ria.ru/20251004/postradavshiy-2046428511.html
В Шебекино мужчина пострадал из-за детонации взрывного устройства
В Шебекино мужчина пострадал из-за детонации взрывного устройства - РИА Новости, 04.10.2025
В Шебекино мужчина пострадал из-за детонации взрывного устройства
Мирный житель пострадал из-за детонации взрывного устройства в белгородском Шебекино, он получил минно-взрывную травму и открытый перелом ноги, сообщил... РИА Новости, 04.10.2025
шебекино
В Шебекино мужчина пострадал из-за детонации взрывного устройства
В Белгородском Шебекино мужчина пострадал из-за детонации взрывного устройства