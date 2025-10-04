https://ria.ru/20251004/postradavshie-2046414784.html
В результате беспорядков в Тбилиси пострадали 14 правоохранителей
Четырнадцать правоохранителей пострадали в результате беспорядков в Тбилиси, сообщил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе. РИА Новости, 04.10.2025
В результате беспорядков в Тбилиси в субботу пострадали 14 правоохранителей