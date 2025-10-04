В результате беспорядков в Тбилиси пострадали 14 правоохранителей

ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Четырнадцать правоохранителей пострадали в результате беспорядков в Тбилиси, сообщил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.

"На акции пострадали 14 полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии", - заявил Дарахвелидзе на брифинге.